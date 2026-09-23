El diputado de Juntos por Entre Ríos Juan Manuel Rossi se vio obligado a dar explicaciones públicas luego de que se viralizara un video grabado durante una sesión de la Legislatura con gestos llamativos con una birome, en el que se lo observa realizando movimientos llamativos con una birome. Ante las especulaciones sobre un presunto consumo de drogas, el legislador explicó que se estaba "rascando el ombligo".

"Estoy siendo víctima de una operación en redes en donde intentan dañar mi imagen diciéndome ‘falopero’”, sostuvo el legislador, quien tomó su cuenta de X para dar explicaciones.

En su descargo, Rossi explicó que el objeto que aparece en las imágenes es una birome y aseguró que la utilizaba para “rascarme el ombligo”. Además, culpó a la oposición por la difusión de las imágenes.

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“Son los mismos operadores berretas del PJ kirchnerista que se dedican a hacer operaciones contra el gobernador de nuestra provincia y sus funcionarios”, señaló, sin precisar datos de sus afirmaciones.



Rossi propuso un desafío toxicológico a los dirigentes del peronismo. "Les propongo algo: yo me hago hoy mismo un examen toxicológico y ustedes les explican a los entrerrianos la condena por corrupción de Urribarri, los contratos truchos de la Legislatura y todas las causas que todavía investigan qué hicieron con la plata de los entrerrianos", planteó.

“Yo doy la cara. ¿Ustedes se animan?”, cerró Rossi.

RM/fl