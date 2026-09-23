Milei, Kicillof, Villarruel y Hadad: una encuesta midió qué emociones despierta cada dirigente

Una nueva encuesta de opinión pública puso el foco en la emoción que despiertan los dirigentes políticos. La consultora QSocial elaboró un Índice de Emocionalidad Afectiva que ordena, en una escala de 0 a 10, el vínculo afectivo —positivo o negativo— que cada figura genera en la sociedad.

Según el relevamiento, ningún dirigente supera el punto medio de la escala. Javier Milei encabeza el ranking con 4,33 puntos, seguido por Axel Kicillof con 3,98, Victoria Villarruel con 3,14 y Daniel Hadad con 2,22.

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"El dirigente mejor posicionado se ubica en 4,33 sobre 10. Hoy ninguna figura de la oferta política genera saldo afectivo positivo: el sistema entero se mueve en terreno negativo", señaló Lucas Klobovs, Director de Opinión Pública de QSocial.

Milei polariza, Kicillof genera menos intensidad

El estudio también desagregó la distribución emocional detrás de cada número. En el caso de Milei, apenas el 4,1% de los encuestados se manifestó indiferente ante su figura —la cifra más baja del sistema—, mientras que el 38,6% expresó entusiasmo (confianza más esperanza) y el 34,5% enojo.

En el caso de Kicillof, la indiferencia trepa al 15,3%, casi cuatro veces la de Milei. El entusiasmo que genera es de 33,1% y el enojo, de 24,5%.

"Su ventaja no viene de despertar más afecto. Viene de que prácticamente nadie es neutral frente a él", explicó Klobovs sobre el caso Milei. Sobre Kicillof, agregó: "Su estructura está mejor repartida, pero con menos intensidad: moviliza menos y también irrita menos".

Encuesta: Milei y el peronismo, frente a un escenario cada vez más polarizado

Lo que pasa entre los indecisos

Uno de los hallazgos del estudio surge al analizar exclusivamente al segmento de indecisos y votantes en blanco, que representa el 24,2% de la muestra. Allí, Milei cae a 2,57 puntos (-1,76 respecto del total) y Kicillof retrocede a 1,66 (-2,32).

En cambio, Victoria Villarruel sube a 4,67 —el valor más alto de todo el estudio— y Daniel Hadad pasa de 2,22 a 3,07 (+0,85).

"Los dos candidatos con chances reales se desploman. Entre los indecisos, Milei reúne 11,3% de emociones positivas y Kicillof apenas 6,2%. Ocho de cada diez indecisos sienten preocupación o enojo hacia Milei; hacia Kicillof, la indiferencia trepa a 34,8%", detalló el director de opinión pública.

Sobre el crecimiento de Villarruel y Hadad en ese segmento, Klobovs remarcó: "El índice mide vínculo afectivo, no intención de voto. Que Villarruel y Hadad mejoren entre indecisos señala potencialidad de crecimiento —activo emocional disponible— y no candidaturas instaladas. La indiferencia hacia Villarruel sigue en 28,8% y hacia Hadad en 49,2%".

Consultado sobre el significado general del estudio, Klobovs sintetizó: "El sistema político argentino no genera afecto positivo, lo cual es un problema y eventual anticipo del ausentismo. Entre los indecisos, Villarruel y Hadad son los únicos con margen emocional disponible".

Ficha técnica: Encuesta nacional online realizada por QSocial sobre 1.645 casos, en agosto de 2026.