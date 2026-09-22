Argentina y EE.UU. buscan un acuerdo por USD 6.000 millones para impulsar el gas

Argentina y Estados Unidos avanzarán este miércoles en un acuerdo bilateral para impulsar inversiones en infraestructura, energía y recursos estratégicos, con un primer financiamiento que rondaría los USD 6.000 millones para el proyecto Argentina LNG.

El entendimiento será presentado en Nueva York por el canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado estadounidense Chris Landau, durante un foro sobre cadenas de suministro, energía e infraestructura que se realizará en el Consulado argentino. El esquema contempla respaldo financiero de organismos estadounidenses y participación de inversores privados.

El principal proyecto involucrado será Argentina LNG, la iniciativa que YPF desarrolla junto con la italiana Eni y la emiratí XRG para convertir el gas de Vaca Muerta en un negocio de exportación de GNL. En agosto, el consorcio presentó su solicitud de adhesión al RIGI por una inversión acumulada de USD 51.000 millones, la mayor iniciativa ingresada hasta ahora al régimen.

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El proyecto contempla una cadena integrada que incluye producción de gas, transporte, procesamiento y dos unidades flotantes de licuefacción frente a las costas de Río Negro, con una capacidad conjunta de 12 millones de toneladas anuales. La decisión final de inversión está prevista para fines de 2026.

El financiamiento estadounidense aparece así como uno de los componentes de una estrategia más amplia para desarrollar infraestructura vinculada con las exportaciones argentinas de energía y minerales críticos. Según la información difundida sobre el acuerdo, el esquema tendrá participación del Exim Bank, el banco de exportaciones e importaciones de Estados Unidos, además de capital privado.

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El anuncio se producirá en un contexto de mayor coordinación entre Javier Milei y Donald Trump en materia económica y geopolítica. Ambos mandatarios coincidieron este martes en Nueva York durante una sesión extraordinaria del denominado Escudo de las Américas, donde plantearon la necesidad de fortalecer las cadenas regionales de suministro y el desarrollo de recursos considerados estratégicos.

Del encuentro en el Consulado también participarán Sarah Whitten, jefa comercial del Exim Bank; Horacio Marín, presidente y CEO de YPF; Gerardo Díaz Bartolomé, cónsul argentino en Nueva York; y Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental.

El entendimiento se inscribe en la agenda bilateral que busca ampliar el flujo de inversiones hacia sectores considerados estratégicos por ambos gobiernos. Para la Argentina, el proyecto de GNL es una de las apuestas centrales para transformar el gas de Vaca Muerta en una fuente sostenida de exportaciones y divisas.