En la previa a su discurso en la ONU, Javier Milei recibió un premio "en defensa del pueblo judío"

El desembarco de Javier Milei en la Gran Manzana no arrancó por los tradicionales pasillos de la diplomacia, sino en el corazón del distrito de Queens. En su primera parada oficial antes de enfrentar a la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Presidente se metió de lleno en la agenda religiosa y recibió el premio "Ohev Yisrael". El galardón le fue entregado por la comunidad de la escuela Yeshiva Darchei Torah como un espaldarazo a su postura global en defensa del pueblo judío.

Durante la ceremonia, el jefe de Estado tomó el micrófono para dirigirle unas palabras a la comunidad educativa. "Es para mí un orgullo recibir este reconocimiento de una institución tan prestigiosa", sostuvo. "No me lo tomo como un halago, sino como un compromiso que tomaré hasta el último día de mi vida", agregó envalentonado. Más allá del contenido estricto de su exposición, la foto funciona como una confirmación visual del innegociable alineamiento geopolítico que la administración libertaria mantiene con Estados Unidos y el Estado de Israel.

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Tras ese fuerte gesto simbólico, la tarde del martes viró rápidamente hacia los números y la teoría económica. Fiel a su estilo, Milei dedicó el cierre de su primera jornada en territorio norteamericano a la rosca académica e ideológica: mantuvo reuniones privadas con el reconocido analista mexicano Roberto Salinas y, un rato más tarde, hizo lo propio con el economista estadounidense Xavier Sala i Martín.

Toda esta previa funciona como la antesala del plato fuerte del viaje. Este miércoles al mediodía, el mandatario subirá al atril de la ONU para su primer Debate General. Según dejaron trascender fuentes oficiales, su libreto buscará sacudir la cuestión diplomática: pedirá que el organismo recupere su rol histórico como garante de los procesos de paz y exigirá que se pode drásticamente la pesada estructura burocrática que la entidad acumuló en los últimos años.

En esa misma línea, el Presidente aprovechará la vidriera mundial para insistir con sus ideas de cabecera. Uno de los blancos principales de su discurso será el rechazo a la imposición de nuevas reglas sobre sectores tecnológicos, haciendo una defensa cerrada del desarrollo libre de la Inteligencia Artificial para evitar que se asfixie la innovación y la llegada de inversiones.

Milei, un nuevo descuido judío

Círculo rojo financiero y la esperada foto con Netanyahu

Una vez que baje del atril de las Naciones Unidas, la agenda presidencial pisará el acelerador para seducir al sector privado. El miércoles por la tarde participará de un foro sobre valores occidentales organizado por la Fundación Federalismo y Libertad, para luego sentarse en una mesa VIP del Consejo de las Américas junto a Susan Segal y apenas quince gigantes empresariales. Esa jornada súper exigente se cerrará con un espacio de reflexión espiritual junto al rabino Simón Jacobson.

El test con Wall Street tendrá un segundo capítulo fundamental el jueves al mediodía, cuando Milei se plante en el mítico Economic Club of New York. Allí dispondrá de media hora de reloj para exponer su plan de gestión ante inversores de peso pesado, en un formato que luego lo pondrá a prueba con un picante ida y vuelta de preguntas a cargo de John Micklethwait editor global del gigante financiero Bloomberg.

Durante la tarde del jueves, el Presidente concretará su ansiada reunión bilateral con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Inmediatamente después de ese cara a cara a puertas cerradas, ambos mandatarios encabezarán una reunión junto a otros líderes de América Latina, consolidando el rol de Milei como el principal socio de Israel en la región.

TC/MSS