Trump destacó a Milei en el Escudo de las Américas: “Tuvimos una gran victoria en Argentina”

El presidente Javier Milei llegó a Nueva York y participó este martes de una sesión extraordinaria del Escudo de las Américas, la iniciativa impulsada por Donald Trump para coordinar acciones entre países del continente frente al narcotráfico, el crimen organizado y otras amenazas de seguridad. El mandatario argentino compartió el encuentro con distintos jefes de Estado de la región y escuchó la intervención del presidente estadounidense, quien destacó los resultados electorales de sus aliados y afirmó: “Tuvimos una gran victoria en Argentina”.

La actividad se realizó en el marco de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, que reúne esta semana en Nueva York a líderes de distintos países. La participación de Trump había sido confirmada por la Casa Blanca a pocas horas del encuentro y modificó la agenda prevista inicialmente para Milei, quien llegó acompañado por Pablo Quirno.

Durante la sesión, Milei saludó a la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, quien se incorporó recientemente a la iniciativa, y también compartió el ingreso al evento con el presidente de Paraguay, Santiago Peña.

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En su intervención, Trump destacó el respaldo de Estados Unidos a distintos gobiernos de la región y repasó los resultados electorales de los dirigentes a los que apoyó. “Creo que voy nueve de nueve. Todos a los que he respaldado han ganado”, sostuvo, antes de mencionar las recientes elecciones en Colombia y remarcar: “Tuvimos una gran victoria en Argentina”.

El Escudo de las Américas es una iniciativa creada por Trump en marzo de este año para reunir a gobiernos del continente y coordinar estrategias frente al narcotráfico, el crimen organizado, la inmigración ilegal y la interferencia extranjera.

Su primera cumbre se realizó el 7 de marzo en Miami, donde Milei participó junto a otros mandatarios de la región.

En la nueva sesión realizada en Nueva York, Perú se sumó formalmente al Escudo de las Américas, con la participación de Fujimori. Algunos de los países que participan son Argentina, Estados Unidos, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, además de Perú tras su incorporación.

Sin embargo, dos países más poblados de América Latina, como Brasil y México, no forman parte de la iniciativa, por lo que sus gobiernos no participaron de esta reunión.

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En esta misma línea, antes del ingreso de Trump al encuentro, Milei tuvo una breve intervención en la que planteó que la seguridad de cada país está vinculada con la de sus vecinos y aliados. “Creemos que en este nuevo mundo la seguridad de un país es extensiva a la de sus vecinos y a los aliados más inmediatos. Por eso queremos tener un rol proactivo en garantizar no solo la seguridad argentina, sino también la seguridad hemisférica”, señaló.

Siguiendo con esto, mencionó los desafíos vinculados con el Atlántico Sur y la Antártida.

“Cuente con la Argentina para llevar este compromiso a los hechos”, le dijo a Rubio, y agregó que el país está dispuesto a aportar su energía y sus minerales para una región “más próspera y más segura”.

En su intervención, Trump quien se refirió a los resultados electorales de distintos gobiernos de la región y mencionó a la Argentina. “He apoyado a algunos de vosotros, y hemos tenido grandes victorias electorales”, sostuvo el presidente, antes de destacar los resultados que, según dijo, obtuvieron sus aliados en distintos países.

Sin dejar de lado que definió al Escudo de las Américas como una alianza destinada a reforzar la seguridad económica y nacional del hemisferio occidental. En ese sentido, sostuvo que los países de la región pueden ser “más fuertes, seguros y prósperos” si trabajan de manera conjunta.

Hizo referencia a los recursos naturales del continente y pidió evitar que sean controlados por “potencias externas hostiles”.

Milei, Trump y la agenda en Nueva York

Esta llegada de Milei a Nueva York también se produce después del discurso que Trump brindó ante la Asamblea General de la ONU. Desde el atril de Naciones Unidas, el presidente estadounidense volvió a plantear sus principales ejes de política exterior, con advertencias sobre Irán, Ucrania y la seguridad en el continente.

Sostuvo sus acciones frente a Irán, advirtió que podría “aniquilar” a la República Islámica si no alcanza un acuerdo y sostuvo que espera llegar a un entendimiento después de las elecciones de medio término de noviembre.

A su vez, Trump se refirió a la guerra entre Rusia y Ucrania, aseguró que busca avanzar hacia un acuerdo y volvió a hablar sobre Cuba, al afirmar que el régimen de la isla “caerá”.

Milei elogió posteriormente la exposición de Trump en sus redes sociales como una “MASTERCLASS”: “Está tantos pasos adelante que sólo un pequeño grupo de personas entiende la magnitud de su liderazgo”, escribió.

El Presidente, además, tiene previsto reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y participar de distintos encuentros con empresarios e inversores. También tendrá actividades vinculadas con la comunidad judía y encuentros con referentes internacionales.

Siguiente a eso, el miércoles será el turno de su participación en la Asamblea General de la ONU, donde dará su tercer discurso ante el organismo desde que asumió la Presidencia. Allí volverá a plantear la posición argentina sobre las Malvinas y abordará otros temas de política internacional.

Antes de regresar a Buenos Aires, el jueves, Milei tendrá una agenda principalmente económica y diplomática, que incluye una exposición ante el Economic Club of New York y un encuentro con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

MV/MSS