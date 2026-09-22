En la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, hablaron este martes sobre las Islas Malvinas, la guerra en Ucrania y cuestiones comerciales. Al finalizar el encuentro, Burnham afirmó que ambos habían establecido una “buena conexión” durante sus primeros contactos.

Sin embargo, no trascendieron detalles sobre qué dijeron Trump y Burnham específicamente sobre las Malvinas ni si el presidente estadounidense planteó algún cambio en la posición de Estados Unidos.

A fines de agosto, Trump había dejado abierta la posibilidad de revisar la posición de Estados Unidos sobre el archipiélago ubicado en el Atlántico Sur. “Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”, respondió el mandatario el 31 de agosto cuando un periodista le preguntó específicamente por la postura de Washington sobre las islas.

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Burnham había reafirmado públicamente la posición de Londres y sostuvo ante el Parlamento que su Gobierno respetará la voluntad de los habitantes de las Malvinas. “Los isleños son británicos porque eligieron ser británicos”, afirmó, y remarcó que el compromiso del Reino Unido con la defensa de las islas es “absoluto e inamovible”.

En las últimas semanas, además, la tensión aumentó por las medidas anunciadas por el Gobierno de Javier Milei contra empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las islas Malvinas.

Algunas de las compañías señaladas son Navitas Petroleum, Rockhopper Exploration, JHI Associates, Eco Atlantic Oil & Gas y otras firmas relacionadas con el proyecto petrolero Sea Lion.

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El Presidente también tiene previsto pronunciar su discurso ante el organismo este miércoles a las 12 (hora argentina) y, según la agenda oficial difundida por el Gobierno, volverá a plantear el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.

Siguiente a eso, tiene previsto mantener durante su estadía en Nueva York distintos encuentros con funcionarios y dirigentes internacionales. Entre ellos figura una reunión con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, mientras que para el jueves está previsto un encuentro con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Trump habló ante la ONU sobre Irán, Ucrania y Cuba

El encuentro con Burnham ocurrió pocas horas después de que Trump hablara ante la Asamblea General de la ONU, donde repasó distintos conflictos y temas de política exterior.

Sobre el atril de Naciones Unidas, realizó advertencias sobre Irán y sostuvo que el país debe optar por un acuerdo o enfrentar graves consecuencias: "Hay un acuerdo o llevamos a Irán al infierno". Al mismo tiempo, sostuvo que espera alcanzar un acuerdo después de las elecciones legislativas de Estados Unidos previstas para noviembre.

A su vez, el presidente estadounidense también se refirió a la guerra entre Rusia y Ucrania y aseguró que un acuerdo para poner fin al conflicto podría alcanzarse "rápidamente". En otro tramo de su discurso, al referirse a la situación de Cuba, lanzó una definición tajante: "Cuba caerá".

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