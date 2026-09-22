Trump en la ONU: “O hacemos un trato con Irán o aniquilo a la República Islámica”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió ante la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, que podría “aniquilar a la República Islámica”​ si no alcanza un acuerdo con Teherán, aunque aseguró que todavía existe una vía diplomática y anticipó que una negociación podría concretarse tras las elecciones de mitad de mandato. Durante su discurso, también defendió las operaciones militares de su Gobierno, destacó el acuerdo para ampliar la presencia estadounidense en Groenlandia y presentó como logros de su gestión la reducción de la inmigración irregular y el avance de la inteligencia artificial.

Trump amenazó con “aniquilar” a Irán si no hay un acuerdo

El conflicto con Irán ocupó uno de los principales tramos del discurso de Trump ante los líderes reunidos en Nueva York. El mandatario sostuvo que Estados Unidos busca impedir que Teherán desarrolle armas nucleares y afirmó que su Gobierno ya destruyó buena parte de la infraestructura vinculada con ese programa.

Trump aseguró que, desde que asumió nuevamente la presidencia, ofreció a Irán cooperación económica a cambio de que abandonara su programa nuclear y su respaldo a organizaciones que Washington considera terroristas. En ese sentido, profundizó sus advertencias al plantear que Estados Unidos podría optar por una ofensiva de gran escala si no se alcanza un entendimiento.

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"Tengo que tomar una decisión importante: ¿se llegará a un acuerdo con Irán que les permita reconstruirse y crear un país mucho más grande de lo que jamás ha sido, quizá uno de los más grandes de Oriente Medio o incluso del mundo?", dijo Trump.

"¿O aniquilo la República Islámica y lo hago rápidamente, sin darles nunca la oportunidad de volver a matar y destruir a personas y países? ¿Los arrastro al infierno sin posibilidad de supervivencia y sin esperanza de grandeza futura ni de generaciones venideras?", sostuvo.

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Trump reiteró su optimismo de alcanzar un acuerdo con Irán después de las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos en noviembre, en las que, según las encuestas, su partido puede perder el control del Congreso, en parte por los altos precios de los combustibles debido al conflicto. "Creo que llegaremos a un acuerdo justo después de las elecciones, porque no tiene sentido que ellos no lo hagan", afirmó Trump.

"Están esperando a ver qué tal me va en las elecciones de mitad de mandato. Lo que no se dan cuenta es que yo no me presento. Ya lo hice, y gané por mayoría aplastante", aseveró.

Gaza y las guerras que Trump atribuyó a su gestión

En otro tramo de su discurso, Trump presentó como resultado de su política exterior el fin de distintos conflictos internacionales. Afirmó que Estados Unidos logró terminar la guerra en Gaza y que su Gobierno consiguió el regreso de todos los rehenes, vivos y muertos.

También sostuvo que el Consejo de Seguridad respaldó un plan de paz y que cerca de 30 países se incorporaron a una Junta de Paz que él preside. Según su discurso, esos Estados comprometieron fondos para la reconstrucción y la asistencia humanitaria.

Trump enumeró además conflictos entre Camboya y Tailandia, Kosovo y Serbia, la República Democrática del Congo y Ruanda, Pakistán y la India, Armenia y Azerbaiyán, además de Gaza, como guerras en las que su administración habría intervenido para alcanzar acuerdos o reducir las hostilidades.

Venezuela, Maduro y la ofensiva contra los cárteles

Trump también hizo referencia a Venezuela y afirmó que Estados Unidos realizó una operación militar en Caracas que terminó con la detención de Nicolás Maduro, a quien calificó de “dictador criminal”. Según Trump, posteriormente fueron liberados cientos de presos políticos venezolanos.

En materia energética, sostuvo que su Gobierno alcanzó un acuerdo petrolero con Venezuela y afirmó que el entendimiento permitiría reducir los precios de la energía y ampliar las operaciones de compañías estadounidenses.

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Trump también defendió la ofensiva militar contra los cárteles de drogas. Recordó que su administración los designó como organizaciones terroristas y aseguró que las Fuerzas Armadas estadounidenses realizaron decenas de ataques contra embarcaciones utilizadas para transportar drogas.

Estados Unidos ampliará su presencia militar en Groenlandia

Otro de los anuncios estuvo vinculado con Groenlandia. Trump expresó que Estados Unidos comenzará a desarrollar una “gran presencia militar” en el territorio y mencionó la construcción de dos bases militares importantes.

El anuncio se produjo en paralelo a la firma de un acuerdo entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia para reforzar la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte. Trump había insistido durante meses en la importancia estratégica de Groenlandia y había planteado públicamente la posibilidad de que Estados Unidos adquiriera el territorio.

“Tendremos control permanente de la seguridad del territorio y haremos lo necesario para defender el continente americano y europeo. La OTAN es ahora más fuerte que nunca, han aumentado el gasto militar al 5% del PIB, queremos acabar con la guerra entre Rusia y Ucrania, es el momento de detener la matanza”.

Trump defendió la política migratoria y habló de una “era dorada”

Al comienzo de su discurso, el mandatario repasó cuestiones internas y aseguró que su administración logró reducir muchísimo la inmigración irregular.

En ese marco, afirmó que durante los últimos meses ingresaron “cero inmigrantes ilegales a Estados Unidos” y sostuvo que recibió al país en una “era oscura” para luego conducirlo hacia una “era dorada”. También presentó como logros de su gestión la creación de empleos privados y la reducción del crimen.

“Superinteligencia"

La inteligencia artificial ocupó otro tramo del discurso. Trump rechazó iniciativas internacionales destinadas a establecer una regulación global de la tecnología y sostuvo que Estados Unidos no aceptará mecanismos internacionales que, según su interpretación, limiten el desarrollo de la industria.

El presidente incluso propuso reemplazar el término “inteligencia artificial” por “superinteligencia” en los documentos oficiales estadounidenses. Afirmó que Estados Unidos se encuentra por delante de China en esa carrera tecnológica y sostuvo que el país que domine esta tecnología tendrá una ventaja decisiva.

RM