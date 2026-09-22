El petróleo volvió a bajar de US$100 y las bolsas suben por expectativas de paz y un nuevo impulso de la IA

Los mercados internacionales arrancaron el martes con una combinación favorable para los inversores: el petróleo profundizó su caída ante las expectativas de avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán, mientras las acciones tecnológicas recuperaron impulso por el renovado entusiasmo alrededor de la inteligencia artificial.

Según informó AFP, el Brent del Mar del Norte retrocedía 1,9% y se negociaba a US$98,41 por barril, nuevamente por debajo de la barrera de los US$100. El West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, bajaba 2,6% hasta US$93,34.

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La baja del crudo estuvo asociada a la expectativa de que Washington y Teherán puedan avanzar esta semana en conversaciones destinadas a poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Los inversores siguen particularmente la posibilidad de una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par iraní, Masoud Pezeshkian, durante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

A esa expectativa se sumaron las versiones sobre una posible reanudación rápida de los flujos a través del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita, otro factor que aumentó la presión bajista sobre las cotizaciones del petróleo.

Wall Street vuelve a subir

El retroceso del crudo contribuyó a mejorar el clima de los mercados, pero no fue el único factor.

Wall Street abrió en terreno positivo después de que el Nasdaq alcanzara el lunes un nuevo máximo histórico de cierre.

Hacia las 13.40 GMT, el Dow Jones avanzaba 0,2%, hasta 52.138,90 puntos; el S&P 500 ganaba otro 0,2%, hasta 7.780 puntos; y el Nasdaq subía 0,4%, hasta 27.240,08 unidades.

En Europa también predominaban las subas. París avanzaba 0,5% y Frankfurt otro 0,5%, mientras Londres se mantenía prácticamente sin cambios.

Hong Kong cerró con una mejora de 0,2%, mientras la bolsa de Shanghái terminó estable.

La IA vuelve a empujar a las tecnológicas

El segundo motor de la jornada volvió a ser la inteligencia artificial.

El entusiasmo se concentró en Muse, el nuevo agente de inteligencia artificial de Meta, que encabezó las listas de descargas después de su lanzamiento este mes.

La herramienta puede realizar tareas como reservar viajes, enviar correos electrónicos y efectuar compras, y fue diseñada para usuarios sin conocimientos técnicos.

“Si se adopta ampliamente Muse, podría aumentar la demanda de otras herramientas de IA, lo que podría impulsar el sector de la IA tras unos meses difíciles”, explicó Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB, citada por AFP.

El movimiento ayudó a recuperar el interés por las compañías tecnológicas después de un período de mayor cautela alrededor de las valuaciones y del ritmo de desarrollo de la inteligencia artificial.

China también acelera en inteligencia artificial

La carrera tecnológica no se limita a las compañías estadounidenses.

Alibaba presentó en su conferencia anual Apsara el que definió como el chip de inteligencia artificial más potente desarrollado en China, junto con planes para ampliar la capacidad de sus centros de datos.

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El grupo chino, propietario de plataformas de comercio electrónico como Taobao, viene destinando decenas de miles de millones de dólares a inversiones relacionadas con inteligencia artificial.

El avance refuerza además la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China, que será otro de los grandes temas de la semana.

Trump y Xi preparan una nueva cumbre

Los mercados también miran hacia Washington, donde el jueves está prevista una cumbre entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping.

El comercio entre las dos mayores economías del mundo estará en el centro de las conversaciones.

Estados Unidos y China mantienen una tregua arancelaria desde hace casi un año, aunque todavía no lograron alcanzar un acuerdo definitivo.

Funcionarios económicos de ambos países se reunieron el domingo en Nueva York con el objetivo de preparar el encuentro.

El principal negociador comercial chino, He Lifeng, y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, discutieron además la creación de un canal de comunicación específico para tratar cuestiones vinculadas con inteligencia artificial.

“La gran pregunta es qué ocurrirá cuando expire en noviembre la actual tregua comercial de un año y, aunque el tono general sigue siendo positivo, aún no hay un acuerdo”, señaló Jim Reid, de Deutsche Bank.

El escenario internacional vuelve así a estar dominado por tres factores que pueden modificar rápidamente el humor de los inversores.

Por un lado, una eventual desescalada entre Estados Unidos e Irán podría aliviar la presión sobre el petróleo, después de que la guerra llevara recientemente al Brent por encima de los US$100.

Por otro, la negociación entre Washington y Beijing será clave para determinar si la tregua comercial puede extenderse más allá de noviembre.

Y, al mismo tiempo, la inteligencia artificial continúa funcionando como uno de los principales motores de las bolsas tecnológicas.

La combinación de esas tres variables permitió que este martes las acciones mantuvieran el tono positivo mientras el petróleo profundizaba su corrección.

Fuente AFP / lr