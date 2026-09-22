Daniel Rosato alertó por la caída del petróleo en RDEco: “Puede generar un estancamiento”

Una eventual caída sostenida del precio internacional del petróleo podría modificar las condiciones de inversión y producción en Vaca Muerta, con efectos sobre el empleo neuquino y el ingreso de divisas del país. El escenario cobró relevancia en los últimos días: después de superar los US$100 por las tensiones en Medio Oriente, el Brent retrocedió este martes hasta alrededor de US$98 por las expectativas de una mejora en la oferta y una eventual distensión regional.

“Lo que ocurriría es, en cierta forma, una caída en la producción”, sostuvo Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), durante una nueva edición de Ronda de Economistas. Consultado por Fernando Meaños, planteó que precios más bajos podrían llevar a algunas compañías a revisar sus planes de inversión.

El empleo y la actividad en Neuquén

“Hoy el incremento del empleo que se ha producido en Neuquén, a raíz de Vaca Muerta y el gas, ha sido muy importante”, destacó Rosato. Por ese motivo, consideró que una desaceleración de las inversiones no tendría consecuencias únicamente sobre las empresas petroleras, sino también sobre trabajadores y proveedores vinculados con la actividad.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El dirigente señaló que esa posibilidad ya forma parte de las preocupaciones provinciales. “Hay una gran preocupación de que esto que recién hablábamos, de la baja del petróleo, puede generar un estancamiento”, sostuvo en +Perfil.

“Por eso apunta, justamente, a que vengan otras industrias pensando en que esto puede ocurrir, como ha ocurrido”, agregó Rosato. En agosto, el Gobierno neuquino aprobó un Plan de Desarrollo Industrial y Productivo destinado a promover inversiones en diferentes actividades, con incentivos para el crecimiento económico, la generación de empleo y las pymes.

El efecto sobre los dólares que genera la energía

El debate también alcanzó a las exportaciones y a las cuentas externas argentinas. “Impacta, obviamente que impacta. Entonces hay que tomar más recaudos”, afirmó Damián Quirós, director de Q Capital Consulting, cuando fue consultado sobre las consecuencias de una caída del crudo para el ingreso de divisas.

La preocupación aparece en un momento en que Vaca Muerta continúa recibiendo nuevos compromisos de inversión. “Hay que tomar más recaudos”, insistió Quirós, mientras Neuquén otorgó durante 2026 nuevas concesiones no convencionales con planes de perforación e inversiones comprometidas en distintos bloques de la formación.

La apuesta por diversificar

“Hay que hacer una diversificación, no hay que centrar solo en una industria”, sostuvo Quirós. Para el especialista, el crecimiento energético representa una oportunidad para la Argentina, pero su aporte no elimina la necesidad de desarrollar otras actividades capaces de generar empleo y dólares.

La volatilidad internacional refuerza ese argumento. “El precio del petróleo hoy está alto, pero si las condiciones siguen estando como estamos viendo hoy en día, puede llegar a bajar y hay que estar preparado”, planteó Quirós. En apenas una semana, el Brent pasó de cerrar por encima de US$104 a perforar nuevamente los US$100, en medio de cambios en las expectativas sobre el abastecimiento de Medio Oriente.

Para Rosato, el desafío consiste en aprovechar el desarrollo hidrocarburífero sin quedar condicionado exclusivamente por sus ciclos. “Puede generar un estancamiento”, advirtió sobre una eventual baja prolongada del crudo, y señaló que la llegada de nuevas industrias podría permitir a Neuquén sostener actividad y empleo incluso ante un escenario energético menos favorable.