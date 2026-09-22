La fuerte señal que dejó una encuesta para el panorama político

La encuesta de la Universidad de San Andrés (UDESA), que es una universidad muy prestigiosa, hace estudios y tienen un monitor que se publica mensualmente: Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública.

Acá hay dos temas importantes. El primer tema es que la encuesta refleja nuevamente, como ocurrió en otros momentos en la Argentina, una crisis de representación general. O sea, no es una encuesta que afecta solamente al presidente de Milei o al gobierno, sino que afecta a todos. A los políticos, al Parlamento, a la Justicia, a la Cámara de Diputados, a la de Senadores. Con imágenes bajísimas.

Hay que seguir eso con atención porque es un primer indicio de una crisis. De una crisis política de que a los argentinos no nos representan a nadie. Y cuando ocurre eso, pueden aparecer, como ocurre en algunos lugares del mundo, como en Europa, por ejemplo, expresiones muy radicalizadas de la vida pública que capitalizan, que capturan la atención pública en un contexto en donde la persona que más mide, Patricia Bullrich, tiene más imagen negativa que positiva. Y así 26 políticos, todos los importantes.

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La otra cuestión asombrosa, que la vamos a ver enseguida, es la nube de palabras. Que muestra niveles hasta diría yo casi poco menos que violentos de la opinión pública respecto del orden político vigente.

La desconfianza alcanza a todos los poderes del Estado

En resumen: la insatisfacción predomina en un 69% de la sociedad y la satisfacción, un 29%. En tanto, Aprobación presidencial: El gobierno de Milei registra 35% de aprobación y 61% de desaprobación.

Perspectiva histórica comparada: La percepción sobre la marcha del país, que es 29% satisfactoria, supera a la de Mauricio Macri en el mismo momento del mandato, pero no por mucho. No obstante, en cuanto a la aprobación, 35% se encuentra en una situación similar a la de Macri en el mismo periodo de su mandato.

Ahí es donde Macri empieza su declive. Después Macri tiene una subida. Pero ahí hay un tobogán de declive. No sabemos si va a ocurrir con Milei o no.

Desempeño de los poderes: Se mantiene la insatisfacción generalizada. Poder Ejecutivo, 23%. Poder Judicial, 17%. El Senado, 15%. Y Diputados, 14%. O sea que no creemos en nadie. Y no preguntáramos la prensa, que hubiera estado no muy mejor que esto.

Trabajo y salarios desplazan a la inflación entre las preocupaciones

El principal problema es el país: Acá es igual que las encuestas de Aresco y de Poliarquía. Falta de trabajo y bajos salarios ocupan los primeros lugares y tercero, corrupción. Luego después pobreza. En tanto, la inflación quedó octava. Es decir que, las preocupaciones son básicamente falta de trabajo y bajos salarios.

Dirigentes políticos: Todos los dirigentes evaluados mantienen un diferencial de imagen negativo. Encabezado por Patricia Bullrich, eue tiene una positiva de apenas 34%. Milei, 33. Kicillof, 29. Cristina Kirchner, 29. Y Miriam Bregman, 29. El ministro con mejor imagen es Diego Santilli, 27%. Seguido por Sandra Pettovello, 24 y Luis Caputo, 24 por ciento.

Por otro lado, quiero hacer énfasis en la nube de palabras que ofrece esta encuesta de San Andrés.

El sentimiento que genera el presidente Milei en redes

Sentimientos que genera el presidente entre quienes lo desaprueban y entre los que lo aprueban. En el caso de los que lo aprueban, la palabra es esperanza. Quienes lo aprueban suponen que finalmente el presidente va a terminar, digamos, bien.

Ahora, me llaman mucho la atención los términos de quienes lo desaprueban. Los términos son asco, rechazo, vergüenza, odio, decepción, incertidumbre, tristeza, indignación, repulsión, desagrado. Porque las palabras, la nube de palabras que define a quienes aprueban a Milei son esperanza, confianza, incertidumbre.

Ahora, del otro lado, los que lo desaprueban usan unos términos muy agresivos. Tan agresivos como seguramente sean una respuesta, digamos, o están en línea con el modo en que Milei se dirige a esas personas, que no comparte con él su punto de vista. Se tienen asco mutuamente. Porque el presidente utiliza términos vinculados con el asco para definir a sus contrincantes, oponentes o contradictores.

Entonces, me llama la atención encontrar esta terminología en la discusión pública: asco, vergüenza, rechazo, decepción, tristeza, miedo, repulsión, enojo, indignación, odio, bronca, impotencia, repulsión.