Bitcoin rebota y supera los US$ 85.000: qué está potenciando la suba de la criptomoneda

Bitcoin retomó fuerza este lunes, cotizando cerca de los US$ 84.800 y acumulando una suba de más del 7% en los últimos cinco días, en una recuperación que volvió a colocar a la principal criptomoneda bajo la lupa de los inversores.

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Detrás de la remontada aparecen distintos factores que se combinaron en los últimos días: los flujos hacia los ETF spot, la demanda institucional, una mejora del contexto macroeconómico y la liquidación de posiciones short. A esto se suma una estructura técnica más favorable, aunque con señales que podrían anticipar una mayor volatilidad.

Los ETF y la demanda institucional, claves para el rebote

Uno de los principales motores de la recuperación fueron los ETF spot de Bitcoin, que registraron entradas por US$ 433 millones el viernes, frente a los US$ 159 millones del día anterior.

Los nuevos flujos reforzaron el peso de la demanda institucional en el avance reciente de BTC. Según la mirada de Carolina Gama, de Bitget, los inversores también buscan alternativas de activos en un contexto en el que la inflación continúa elevada.

En ese sentido, el regreso de los capitales hacia los ETF aparece como una de las señales centrales para explicar la recuperación del precio de Bitcoin.

El cierre de posiciones bajistas aceleró la suba

A la mayor demanda se sumó otro factor: durante la recuperación se liquidaron más de US$ 700 millones en posiciones, con las apuestas bajistas representando la mayor parte de las liquidaciones.

El fenómeno muestra que una parte importante del movimiento estuvo impulsada por el cierre forzado de posiciones short. La dinámica se intensificó luego de que Bitcoin superara la zona de US$ 82.000-US$ 83.000, lo que aceleró la suba.

Para Alvin Kan, COO global de Bitget Wallet, el avance hacia los US$ 85.000 estuvo respaldado por una combinación de nuevos flujos institucionales, una mejora del contexto macroeconómico y la cobertura de posiciones short después de que el precio superara niveles clave de resistencia.

De acuerdo con su análisis, una parte significativa de la aceleración estuvo impulsada por compras mecánicas generadas por el cierre forzado de posiciones bajistas.

Un contexto macroeconómico algo más favorable

Otro de los elementos que acompañó la recuperación fue el contexto macroeconómico.

La Reserva Federal de Estados Unidos elevó el 16 de septiembre su tasa de referencia en 25 puntos básicos, hasta 3,75-4%, pero durante los últimos días también se registró una caída del petróleo y de los rendimientos de los bonos del Tesoro.

El petróleo acumuló su cuarta sesión consecutiva de bajas y se ubicó por debajo de los US$ 100, lo que contribuyó a aliviar parte de las preocupaciones vinculadas con la inflación.

Según Kan, esa mejora marginal del contexto macroeconómico también favoreció el apetito por el riesgo en las acciones de Estados Unidos, particularmente en el sector tecnológico.

Bitcoin mejora técnicamente, pero aparece una señal de alerta

El escenario técnico también mostró una mejora. Bitcoin se mantiene por encima de las medias exponenciales de 50, 100 y 200 días, reforzando la estructura alcista observada durante los últimos días.

Sin embargo, el RSI se encuentra cerca de 70, una zona que indica que el activo se aproxima a niveles de sobrecompra.

Eso podría aumentar la volatilidad después de una suba tan rápida y obliga al mercado a seguir de cerca la capacidad de Bitcoin para sostener los niveles alcanzados.

Qué puede pasar ahora con Bitcoin

La recuperación vuelve a abrir el interrogante sobre si el movimiento puede extenderse al resto del mercado de criptomonedas.

Ethereum y otros activos de gran capitalización acompañaron la recuperación, aunque todavía no aparecen señales claras de una rotación desde Bitcoin hacia activos de mayor riesgo. Mientras los ETF spot de Bitcoin cerraron la última semana con un saldo positivo, los ETF spot de Ether registraron alrededor de US$ 140 millones de salidas.

Para Bitget Wallet, por ahora se observa más un regreso de capital acompañado por Bitcoin que una rotación confirmada hacia otros activos.

FN