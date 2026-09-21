El dólar arranca estable esta semana, pero el riesgo país se mantiene arriba de los 500 puntos

Los activos argentinos comienzan la semana con mayoría de números negativos. El S&P Merval cae 0,6% a 3.003.268,630 puntos, mientras que los bonos en dólares operan mayormente en baja y el riesgo país alcanza las 521 unidades. En Wall Street, en tanto, los ADR presentan una tendencia mixta, con Telecom al frente de las subas y YPF entre las principales bajas.

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La reciente escalada del riesgo país vuelve a poner el foco sobre las condiciones locales e internacionales que enfrenta el mercado argentino. Los analistas consultados coinciden en señalar el impacto de las mayores tasas en Estados Unidos, aunque también remarcan las dudas en torno a las reservas, el financiamiento y los próximos vencimientos de deuda.

Cotizaciones a la baja en Wall Street

A nivel local, el S&P Merval cae 0,6% a 3.003.268,630 puntos básicos. En ese marco, las acciones líderes que más bajan son: Banco de Valores (-0,9%), Central Puerto (-0,6%), y Edenor (-0,5%). A nivel externo, sin embargo, la tendencia es mixta con el ADR que más avanza es Telecom con el 1,1% y el que más baja YPF con el 1,7%.

En ese marco, los bonos en dólares caen en su mayoría. Las mayores bajas se dan en AL41D, que retrocede 0,2%. De esta manera, el riesgo país argentino alcanza las 521 unidades y se mantiene en niveles elevados.

Para el economista Maximiliano Ramírez, la reciente suba del riesgo país responde a una combinación de factores externos y domésticos, aunque los elementos locales mantienen un peso preponderante. Según explicó, las expectativas de tasas de interés más elevadas por parte de la Reserva Federal suelen generar una salida de flujos desde los mercados emergentes hacia activos considerados más seguros, lo que presiona al alza las primas de riesgo.

Sin embargo, señaló que en el caso argentino sería simplista atribuir el movimiento exclusivamente al escenario global. En ese sentido, sostuvo que el mercado continúa evaluando variables como la acumulación de reservas, la capacidad de sostener el proceso de desinflación, la consolidación fiscal, la disponibilidad futura de financiamiento y la fortaleza política para mantener el rumbo económico.

"El contexto internacional puede actuar como catalizador o amplificador de los movimientos, pero el nivel del riesgo país argentino continúa reflejando, principalmente, la percepción del mercado sobre los desafíos internos que aún restan consolidar", afirmó Ramírez.

Por su parte, el analista Franco Marín señaló para PERFIL que el riesgo país abrió la semana por encima de los 500 puntos básicos y acumula una suba de 8% en las últimas siete ruedas de negociación. Para el analista, el movimiento responde a una combinación de factores locales y externos.

En el frente doméstico, Marín puso el foco en los vencimientos por aproximadamente US$ 25.000 millones que el Gobierno deberá afrontar el próximo año, en un contexto que considera especialmente exigente para el programa económico. A esto sumó el escenario electoral, que, según su análisis, podría generar mayor volatilidad y reducir el apetito de los inversores por los activos argentinos.

El analista destacó que las compras del Banco Central permitieron un aumento considerable de las reservas durante los últimos meses y que la predisposición de organismos internacionales como el FMI, el BID y el Banco Mundial contribuyó a mantener la estabilidad cambiaria y a darle previsibilidad al Gobierno frente a los vencimientos precedentes. No obstante, planteó que el mercado vuelve a preguntarse por la capacidad de afrontar los próximos pagos.

En cuanto al escenario internacional, Marín también señaló el impacto de las mayores tasas de interés y del rendimiento de los bonos soberanos sobre el apetito por los mercados emergentes. Según indicó, el bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años rinde en torno al 5% anual en moneda dura, mientras que un bono argentino bajo ley extranjera al mismo plazo se ubicaba en torno al 8% anual en dólares.

En ese marco, sostuvo que la prima exigida a los activos emergentes se aceleró y contribuyó a la suba del riesgo país. A nivel de estrategia, consideró que actualmente resulta atractivo tomar posiciones en la parte corta de la curva soberana en dólares por la relación entre riesgo y retorno, mientras que para perfiles más conservadores señaló a los bonos del Tesoro estadounidense de largo plazo como una alternativa de asignación de activos para los próximos meses.

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este lunes 21 de septiembre el dólar oficial minorista cotiza a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación, subiendo $5 respecto al cierre de este viernes.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cotiza a $1.516. Por su parte, el dólar blue se mantiene estable en la zona de los $1.530 para la compra y $1.550 para la venta. En los mercados financieros, el dólar MEP opera a $1.534, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubica en $1.596.

El FMI llega para auditar el cumplimiento de las metas del plan

El Fondo Monetario Internacional (FMI) llega al país con una misión técnica para la tercera revisión del programa vigente con el Gobierno y evaluar el cumplimiento de las metas. Esta visita se dará en ausencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y en la previa de un importante vencimiento de deuda: el viernes Argentina debe pagarle al organismo internacional más de US$ 800 millones.

A diferencia de las dos anteriores revisiones, donde el desempeño cambiario derivó en dos waivers por no llegar con lo pactado en materia de acumulación de reservas, en esta oportunidad las cuentas públicas se presentan como el área de mayor complicación para las metas del acuerdo. Durante el primer semestre del año el Gobierno obtuvo un 0,6% del PBI, ubicándose apenas por debajo de la meta semestral del 0,7% del PBI. Para 2026, el programa exige un superávit primario del 1,4% del PBI.

El Gobierno volvió a registrar superávit financiero en agosto

El Sector Público Nacional registró un superávit primario de $1.990.322 millones y un superávit financiero de $635.529 millones en agosto. Este nuevo resultado financiero superavitario se da tras un pago de intereses de deuda pública neto de los intra-sector público por $1.354.793 millones.

Con estos números, se acumuló un superávit primario de aproximadamente 1,1% del Producto Bruto Interno y un superávit financiero de aproximadamente 0,2% del PIB.

Las bolsas del Mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,66%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 1,11%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,22% al alza.

Las acciones con mayores subas en el S&P 500 son AMD (+7%), Warner Bros (+7%) y Intel (+7%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Mohawk Industries (-15%), T-Mobile (-2%) y Occidental (-4%).

En Europa, el Euro Stoxx sube 1,06%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,93% y el CAC francés acompaña con 0,74%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,66%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 1,18%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,97%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 1,65% y el Nikkei 225 japonés aumentó 1,38%.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — baja 3,1% hasta US$ 100,5 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI retrocede 3,7%, hasta los US$ 92,67 el barril.

FN / lr