Elecciones y mercados: analistas advierten en RDEco que la incertidumbre política ya se refleja en los bonos

Con las elecciones presidenciales de 2027 cada vez más presentes en las decisiones financieras, el mercado argentino comienza a incorporar el escenario político a la valuación de bonos y acciones. En diálogo con Fernando Meaños, la especialista en Mercados Financieros Liliana Cardone y el analista Santiago Llull analizaron qué señales aparecen en los precios y cómo podría cambiar el comportamiento de los inversores a medida que avance el calendario electoral.

“Somos Boca-River, es siempre blanco y negro, no tenemos muchos medios”, afirmó Cardone al describir la tendencia argentina a interpretar los escenarios políticos en términos fuertemente contrapuestos. Para la especialista, esa polarización también termina trasladándose a las expectativas financieras.

Los bonos empiezan a incorporar el riesgo electoral

Una de las señales aparece en la curva de deuda soberana. “Por ahora el panorama es bastante incierto y hay que ir preparándose para eso”, sostuvo Cardone, al señalar especialmente la diferencia entre títulos que vencen en 2027 y aquellos que atraviesan el período electoral y vencen en 2028.

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Un análisis de mercado publicado en agosto calculó que la tasa forward implícita entre los bonos AO27 y AO28 alcanzaba el 15,9% anual, reflejando una prima particularmente elevada en el tramo que atraviesa la elección presidencial. “Hay que ir preparándose para eso”, insistió Cardone, aunque ese indicador refleja precios actuales y no determina por sí solo cuál será el resultado político.

La experiencia de 2025 mostró hasta qué punto el calendario electoral puede alterar las posiciones financieras. “Somos Boca-River”, sintetizó Cardone, mientras el BCRA registró una elevada búsqueda de cobertura cambiaria antes de las legislativas de octubre y, después de los comicios, una marcada recomposición de los precios de los activos.

Evitar vender por impulso

Cardone también puso el foco en el comportamiento de los ahorristas durante momentos de fuertes bajas. “Si la acción recupera en un tiempo yo no perdí, perdí en el momento que ejecuto la venta”, explicó al diferenciar una caída temporal de precio de una pérdida efectivamente realizada.

La especialista remarcó que cada decisión debe contemplar el perfil y el horizonte del inversor. “Por ahora el panorama es bastante incierto”, señaló, por lo que consideró importante no reaccionar automáticamente frente a movimientos bruscos y evaluar alternativas menos volátiles cuando el objetivo sea preservar capital.

Llull: el mercado puede cambiar rápidamente de escenario

Llull recurrió a una metáfora futbolística para explicar cómo se modifican las expectativas. “Hay un arquero, o casualidad, el arquero está esperando que el centro venga por izquierda y el gol se lo va a hacer la derecha”, planteó sobre la posibilidad de que los inversores estén posicionados para un escenario y terminen enfrentándose a otro.

Para el analista, el mercado no observa únicamente los nombres de quienes disputan el poder, sino también las políticas que podrían aplicar. “¿Puede pensar que le importa al mercado quién es el que hace las cosas? No, importa que tenga y respete los intereses”, sostuvo.

El desafío durante los próximos meses será observar cómo evolucionan simultáneamente la economía y las expectativas políticas. “El panorama es bastante incierto y hay que ir preparándose para eso”, resumió Cardone, mientras la diferencia de rendimiento entre bonos anteriores y posteriores a las elecciones aparece como una de las referencias utilizadas para medir cuánto riesgo político ya está incorporando el mercado.