A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 21 de septiembre

El dólar blue hoy cotiza este lunes 21 de septiembre a un valor en el mercado de $1.530 para la compra y $1.550 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, 21 de septiembre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este lunes 21 de septiembre el dólar oficial cotiza a $1.485,00 para la compra y $1.535,00 para la venta.

Del trabajo al viaje de placer

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy lunes 21 de septiembre

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.534,70 para la compra y $1.537,10 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, lunes 21 de septiembre

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy 21 de septiembre

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy lunes 21 de septiembre a $1.596,60 para la compra y $1.597,60 para la venta.

El FMI llega mañana para auditar el cumplimiento de las metas del plan

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, lunes 21 de septiembre a $1.995,50 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cotiza este lunes 21 de septiembre en $1.592,14 para la compra y $1.596,22 para la venta.

SIDE y Ministerio de Justicia, grandes ganadoras en el incremento presupuestario para 2027

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 526 puntos básicos este lunes 21 de septiembre.