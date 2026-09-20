El FMI llega mañana para auditar el cumplimiento de las metas del plan

El Fondo Monetario Internacional (FMI) llega mañana al país con una misión técnica para la tercera revisión del programa vigente con el Gobierno y evaluar el cumplimiento de las metas. Esta visita se dará en ausencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y en la previa de un importante vencimiento de deuda: el viernes Argentina debe pagarle al organismo internacional más de US$ 800 millones.

A diferencia de las dos anteriores revisiones, donde el desempeño cambiario derivó en dos waivers por no llegar con lo pactado en materia de acumulación de reservas, en esta oportunidad las cuentas públicas se presentan como el área de mayor complicación para las metas del acuerdo. Durante el primer semestre del año el Gobierno obtuvo un 0,6% del PBI, ubicándose apenas por debajo de la meta semestral del 0,7% del PBI. Para 2026, el programa exige un superávit primario del 1,4% del PBI.

Este desvío respondió a la postergación en la presentación de la declaración jurada del impuesto a las Ganancias para personas humanas, la caída generalizada de la recaudación derivada de la baja de tributos y el nivel de actividad económica. Luego de la visita, el equipo económico deberá pagarle el viernes al Fondo un vencimiento de US$ 803 millones, después quedarán un pago por US$ 840 millones para principios de noviembre y otro de US$ 344 millones para diciembre.

La llegada de los técnicos para la revisión del programa se dará en ausencia del titular del Palacio de Hacienda. Caputo estará de viaje con el presidente, Javier Milei, quien estará presente en Nueva York por participar de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). En el viaje se espera que el Gobierno desarrolle una agenda que incluirá reuniones con un grupo de empresarios y algunos economistas de su afinidad ideológica y recibirá un premio de una escuela privada judía ortodoxa.

A su vez, la tercera revisión tendrá lugar después de la visita de la Directora Gerente del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, a la Argentina, a finales de julio. Durante su estadía, la titular del FMI planteó una serie de medidas que consideró necesarias para el equipo económico, sobre todo en relación a ampliar la actividad ligada al petróleo, el gas y la minería, además de extender ese impulso para que se derrame hacia otros sectores.

También, en esa visita se refirió sobre la reforma de la Carta Orgánica del BCRA. “Tras recobrar la estabilidad, Argentina necesita ahora transformar los logros conseguidos con tanto esfuerzo en una prosperidad duradera”, dijo Georgieva. La modificación de la carta magna es una exigencia recurrente del organismo. En su último staff report, el Fondo sostuvo que “a medio plazo serán fundamentales reformas legales más amplias de la Carta Orgánica para fortalecer la independencia, la gobernanza y la rendición de cuentas del Central, incluso mediante el refuerzo de las salvaguardias frente al financiamiento monetario”.

El país mantiene actualmente un crédito pendiente de devolución por US$ 59.147 millones con el FMI (42.552 millones de derechos especiales de giros –DEGs–), que representa un 35% de toda la cartera del Fondo. Es decir, Argentina tiene uno de cada tres dólares que tiene prestado el organismo. A su vez, implica más de cuatro veces el saldo de Ucrania, el segundo mayor, que le dieron sólo un cuarto de ese monto y con destino de reconstruirse por los azotes de la guerra.