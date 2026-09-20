La morosidad aumentó 130% en un año y casi dos de cada diez corresponden a Mercado Pago

La morosidad en las familias volvió a subir, tras una leve merma en junio. En julio, último dato disponible, el indicador rozó el 13%, pero en los últimos doce meses, el porcentaje de personas con atrasos en sus obligaciones aumentó 130%. El otro dato que sobresale es que casi dos de cada diez con irregularidades corresponden a Mercado Pago.

En el séptimo mes, la morosidad volvió a anotar un nuevo alza. El informe sobre bancos difundido por el BCRA registró que la mora de las financiaciones a las familias se ubicó en 12,9%. Se trata del nivel más alto en más de 20 años. En la comparación interanual, el indicador más que se duplicó: pasó de representar el 5,6% al actual nivel de ahora, 7,3 puntos porcentuales por encima, es decir, aumentó un 130% la cantidad de personas con atrasos en sus obligaciones.

En tanto, el Central midió que para el caso de las empresas la morosidad en los préstamos se ubicó en 3,6% (+0,1 puntos respecto a junio). De acuerdo al informe de la entidad monetaria, el ratio de irregularidad del crédito al sector privado subió hasta el 7,7%, levemente por encima del registro de junio. La máxima autoridad monetaria sostuvo que este incremento estuvo explicado por “una disminución del saldo real de financiamiento total (denominador del ratio) y un aumento real (que viene desacelerándose) de la cartera en situación irregular (numerador)”.

La mora oficia como uno de los indicadores que más preocupa al sistema financiero y refleja las dificultades que tiene el consumo para recuperarse. Por eso continúan en caída los índices de ventas en supermercados y shoppings.

Según los microdatos del Banco Central (BCRA), Mercado Pago concentra el 19% de los morosos del país. Esto implica que 2 de cada 10 de deudores del sistema financiero que tienen problemas para devolver los préstamos pertenecen a una entidad que no está regulada por la autoridad monetaria en las mismas condiciones que un banco tradicional.

Dentro del debate público que se armó sobre el problema social de la irregularidad crediticia surge el tema de las tasas que cobran algunas fintech. Desde la cámara aclaran que se trata de empréstitos a muy corto plazo, por lo que más allá del porcentaje se trata de un interés bajo. Desde el sector bancario critican que si se anualizara, el costo financiero total se acercaría al 1.000%, lo que supera ampliamente los valores del mercado.

La mora es uno de los indicadores que más preocupa al sistema financiero y refleja las dificultades que tiene el consumo para recuperarse. Sumado a esto, tampoco logra recuperarse el ingreso disponible de los hogares. Este volvió a deteriorarse en junio, pese a una inflación que mostró cierta moderación. De acuerdo a un informe de la consultora Equilibra, el dinero que le queda a las familias después de pagar los servicios cayó 0,5% mensual y 6,9% interanual en el sexto mes del año, mientras que se ubicó 16,9% por debajo del nivel promedio entre enero y septiembre de 2023, con el gobierno anterior. El estudio aclaró que la diferencia entre ingreso real y disponible surge de restar los gastos fijos: como alquiler, expensas, las tarifas de los servicios, gastos de transporte, educación y prepagas.