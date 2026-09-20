La falta de ingresos obliga a elegir entre comer y pagar

Casi la mitad de los habitantes de los barrios populares de todo el país dejaron de comer un día entero por falta de dinero. El dato del Instituto Periferias que se adelanta al informe del Indec que saldrá esta semana revela una fragilidad social creciente y que no pareciera hacer mella dentro de la política económica del Gobierno nacional. Se suma a esto que siete de cada diez hogares de sectores populares se endeudan para sostener gastos básicos, de acuerdo al Movimiento Evita CABA junto al Observatorio de Economía Popular, Social y Solidaria (OEPSS) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

El 53,8% declaró que en algún momento su hogar se quedó sin alimentos. Más de la mitad atravesó una situación concreta de falta de comida. Daniel Menéndez, sociólogo y director de Periferias, explicó que “el estudio reveló que el 42,3% de los habitantes de barrios populares dejó de comer durante todo un día por falta de dinero. Es una de las expresiones más graves de inseguridad alimentaria”. “Por otro lado, surge del relevamiento que el 83,7% se preocupó por no tener suficientes alimentos debido a la falta de recursos. Antes de que falte efectivamente la comida, aparece claramente la incertidumbre sobre si van a poder garantizarla”, agregó Menéndez.

El censo del Evita también realizado entre sectores populares muestra que el endeudamiento atraviesa al 72% de los hogares consultados por el Evita y se utiliza principalmente para comprar alimentos, afrontar gastos de salud y pagar servicios y alquileres. El estudio advierte, además, sobre el peso del financiamiento por fuera del sistema bancario tradicional y los elevados niveles de mora. El relevamiento tendrá continuidad cada tres meses sobre los mismos hogares para analizar cómo evoluciona el fenómeno.

El 71,8% de los hogares relevados utiliza tarjeta de crédito y/o solicitó un préstamo o crédito durante los últimos dos años. La deuda, lejos de quedar asociada principalmente a la compra de bienes durables, se convirtió en una herramienta para afrontar los gastos más básicos de la vida cotidiana.

“Este relevamiento muestra con claridad que el motivo del endeudamiento de los sectores populares es, principalmente, poder vivir. El 73% de las familias se endeudó para comprar alimentos, el 54% para gastos de salud, el 44% para pagar impuestos o servicios y el 25% para afrontar el alquiler. Esto demuestra que en la pérdida de poder adquisitivo está una de las principales causas de la toma de deuda”, señaló Jonathan Thea, secretario general del Movimiento Evita CABA.

Estos datos vienen acompañados de una macro que deja cada vez más familias afuera, en particular en la provincia de Buenos Aires. Desde la llegada de Javier Milei hasta mayo de este año se perdieron 106.136 puestos de trabajo registrados en unidades productivas bonaerenses. Esta cifra representa el 25,8% del total nacional, es decir, más de uno de cada cuatro empleos formales perdidos en el país. En junio, el consumo en supermercados registró una caída real del 17,1% en el Gran Buenos Aires en comparación con noviembre de 2023. En los centros de compras, los datos muestran una contracción más fuerte, del 23,8% en el GBA para el mismo período.