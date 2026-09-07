Hackers roban cerca de US$320 millones en bitcoin tras atacar Liquid Network

Una blockchain utilizada por varias bolsas de criptomonedas para transferir bitcoin sufrió un hackeo en el que fueron sustraídos US$320 millones, el más reciente de una serie de ataques que han sacudido la confianza en la seguridad de los activos digitales.

Alrededor de 4.000 de los 4.200 bitcoins almacenados en una billetera utilizada por Liquid Network fueron sustraídos, informó el operador de la plataforma en una publicación en X. Señaló que los responsables parecen ser “hackers de sombrero blanco”, que explotan vulnerabilidades de seguridad y suelen devolver los fondos, a veces a cambio de una recompensa.

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“Las billeteras de Liquid se verán afectadas y lamentamos cualquier inconveniente”, señaló Liquid Network, y agregó que suspendió todas las nuevas transacciones. “Los miembros de la federación están trabajando activamente para resolver el problema y poder restablecer la actividad normal de la red”.

El hackeo es el más reciente de una serie de ataques que han puesto la ciberseguridad de las criptomonedas en el centro de atención. La semana pasada, un atacante sustrajo US$6 millones de una plataforma de préstamos de activos digitales vinculada a Crypto.com. En agosto, un hackeo a Coldcard, la popular billetera offline de bitcoin, planteó interrogantes sobre la forma más segura de almacenar el activo digital.

“Aunque es comprensible que estos acontecimientos puedan afectar la confianza de los consumidores, ponen de relieve dónde es necesario reforzar las medidas de seguridad de infraestructura crítica y por qué es esencial que los operadores cuenten con una seguridad integral en toda la infraestructura tecnológica”, señaló Ziqing Ang, responsable de políticas para Asia-Pacífico de TRM Labs.

Liquid Network fue creada en 2018 por Blockstream Corp., una compañía de tecnología blockchain cofundada por Adam Back, criptógrafo convertido en entusiasta de bitcoin. Actualmente es administrada por una federación de más de 80 bolsas, compañías de infraestructura y gestoras de activos, según Blockstream. Liquid Network y Blockstream no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico.

En su publicación en X, Liquid Network señaló que los fondos fueron retirados a través de SideSwap, una plataforma de liquidación autorizada para gestionar transferencias desde la red, pero que la clave no fue comprometida.

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En las horas posteriores a la publicación de Liquid Network sobre el hackeo, aparecieron mensajes que parecían corresponder a intercambios entre los hackers y Blockstream, incorporados en pequeñas transacciones de bitcoin, según datos del rastreador de blockchain Mempool. Los hackers dijeron que devolverían los fondos después de confirmar que la vulnerabilidad había sido corregida. Para la mañana del lunes en Londres, el dinero no había sido devuelto.

Liquid opera como una sidechain, una red separada utilizada por las bolsas para realizar liquidaciones rápidas, ya que la blockchain principal de bitcoin puede sufrir transacciones lentas y costosas debido a la congestión de la red. Liquid Network acelera este proceso mediante la emisión de Liquid Bitcoin, o L-BTC, respaldado por bitcoins reales que mantiene bloqueados.

Blockstream incluye a varias grandes bolsas entre los usuarios de Liquid, entre ellas BTSE y Bitfinex, que comparte la misma empresa matriz que Tether, el mayor emisor de stablecoins del mundo. BitMEX, que anunció que cerrará este mes, también era usuario.

Aneirin Flynn, director ejecutivo de la firma de tecnología de ciberseguridad FailSafe, afirmó que las pruebas preliminares apuntan a un error que permitía la emisión de L-BTC.

La brecha “es la más reciente de una serie de ataques que han dejado al descubierto debilidades en la infraestructura de criptomonedas este año”, afirmó Flynn. “Con alrededor del 95% de las reservas retiradas y la red suspendida, el incidente deja al descubierto una vulnerabilidad crítica en el modelo de validación y respaldo de Liquid”.

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