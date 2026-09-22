El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, abrió, como marca la tradición, el debate general de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York y cuestionó con dureza el funcionamiento del organismo frente a los conflictos internacionales. “La ONU está fracasando en una de sus misiones más importantes: liberar a la humanidad del flagelo de la guerra”, sostuvo al comenzar su discurso.

Su cuestionamiento estuvo dirigido especialmente al Consejo de Seguridad, el órgano encargado de tomar decisiones sobre paz y seguridad internacional. En ese sentido, Lula sostuvo: “Somos todos rehenes del inmovilismo de un organismo que no cumple su papel”.

A tener en cuenta, el órgano de seguridad internacional está integrado por 15 países: cinco tienen un lugar permanente (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido) y otros diez son elegidos por períodos de dos años. Los cinco miembros cuentan además con derecho de veto y pueden bloquear decisiones del organismo.

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Para el presidente brasileño, ese sistema contribuye al bloqueo de la organización en un momento en el que existen guerras y crisis en distintas partes del mundo.

En cambio, la Asamblea General reúne a los 193 Estados miembros de la ONU. Allí cada país puede presentar sus posiciones, aunque las resoluciones de la Asamblea tienen, en términos generales, peso político y no el mismo carácter vinculante que determinadas decisiones del Consejo de Seguridad.

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Esta 81ª Asamblea General de la ONU reúne esta semana a los líderes de los 193 Estados miembros para debatir los principales conflictos y desafíos internacionales. El debate general comenzó este martes 22 de septiembre y se extenderá hasta el 28, con una pausa el domingo 27.

Su lema es "Restaurar la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que cumplan para todos".

Después de Lula, fue el turno de Donald Trump, quien presentó ante la ONU un repaso de las acciones de su Gobierno en materia de seguridad y política exterior. El mandatario dio una advertencia sobre Irán: “Tengo que tomar una decisión muy importante: hacemos un trato o aniquilo a la República Islámica de Irán”.

Lula defendió la soberanía brasileña y afirmó: "Brasil no entra en el patio trasero de nadie" y la frase tiene un destinatario evidente en el discurso del mandatario: Estados Unidos y su influencia histórica sobre América Latina.

A la vez, se refirió al combate contra el crimen organizado y sostuvo que Brasil está dispuesto a trabajar con Washington, aunque rechazó la posibilidad de una intervención militar estadounidense en aguas brasileñas.

"No necesitamos portaaviones vigilando nuestras aguas, necesitamos cooperación", afirmó.

Gaza, Israel y Palestina

Lula volvió a calificar como genocidio la situación en Gaza y responsabilizó al gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por la situación de la población palestina. "Generaciones de palestinos cargarán con el dolor y el trauma del genocidio perpetrado por el gobierno de Benjamin Netanyahu contra mujeres y niños en Gaza", afirmó.

Al mismo tiempo, el presidente brasileño condenó los ataques de Hamas contra civiles israelíes y sostuvo que la población de Israel también sufrió las consecuencias de las acciones del grupo.

Defendió a Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, y cuestionó los asentamientos israelíes en Cisjordania.

MV