Milei apuntó contra la política fiscal de Brasil y comparó el déficit de Lula con la Argentina de 2001

El presidente Javier Milei cuestionó la política fiscal de Brasil bajo el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y trazó una comparación con la situación que atravesaba la Argentina en 2001. Antes de arribar a Nueva York para participar de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas, el mandatario rechazó en X que el esquema brasileño sea presentado como un modelo a seguir y acompañó su mensaje con un gráfico que muestra resultados fiscales negativos en Brasil entre 2011 y 2026.

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“La progresía local (zurdos) nos quiere mostrar esta política fiscal como el modelo a seguir... NO GRACIAS... Jamás cuenten con mi persona para este disparate... en 2001 teníamos una situación parecida y ya sabemos como terminó... CIAO!”, escribió Milei en su cuenta de la red social X.

Aunque no nombró directamente a Lula en el mensaje, el Presidente acompañó la publicación con un gráfico titulado “Brasil - Resultado fiscal”, en el que se presenta la evolución del resultado de las cuentas públicas brasileñas como porcentaje del Producto Bruto Interno entre 2011 y 2026. El cuadro cita como fuente a Econométrica sobre la base de datos del Tesoro y del Banco Central de Brasil.

Milei apuntó contra el déficit fiscal de Brasil

Según el gráfico difundido por el mandatario argentino, todos los años comprendidos en la serie presentan resultados fiscales negativos. Entre los datos destacados aparecen déficits equivalentes al 9,3% del PBI en 2015 y al 11,6% en 2020.

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Para los últimos dos años incluidos en el cuadro, los resultados también se mantienen en terreno negativo. El gráfico compartido por Milei muestra un déficit equivalente al 8,1% del PBI en 2025 y del 9,9% en 2026. Con esos datos, el mandatario local cuestionó el rumbo fiscal de la administración de Lula.

Milei utilizó esa evolución para rechazar que la política fiscal brasileña sea tomada como referencia en la Argentina. En su publicación afirmó que jamás contarán con él para aplicar lo que definió como un “disparate” y recurrió a la experiencia argentina de 2001 para reforzar su cuestionamiento.

La comparación de Milei con la Argentina de 2001

“En 2001 teníamos una situación parecida y ya sabemos como terminó”, sostuvo el Presidente. De esta manera, estableció una comparación entre aquel período de la Argentina y la política fiscal que actualmente cuestiona en Brasil.

La asociación con 2001 forma parte de la argumentación utilizada por Milei para advertir sobre las consecuencias que atribuye a una política fiscal como la brasileña. En el mismo mensaje contrapuso ese esquema con su rechazo a tomarlo como modelo para la economía argentina.

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El cuestionamiento se conoció, además, en momentos en que Milei y Lula viajaron a Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El mandatario argentino publicó el mensaje antes de arribar a Estados Unidos, mientras que el presidente brasileño también se encuentra en esa ciudad para intervenir ante la ONU.

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Lula llega a la Asamblea General mientras transita el tramo final de la campaña para las elecciones presidenciales de octubre, en las que aspira a conseguir un nuevo mandato. Según la Agence France-Presse (AFP), el mandatario brasileño ya anunció que aprovechará su intervención para pedirle a su homólogo estadounidense que “no se entrometa” en las elecciones de Brasil.

El presidente brasileño competirá en los comicios de octubre frente a Flavio Bolsonaro, candidato de derecha y aliado de Donald Trump. Su presencia en Nueva York tendrá así como uno de sus ejes la situación electoral brasileña y su reclamo al mandatario estadounidense.

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En ese escenario, Milei volvió a colocar las diferencias económicas con la administración de Lula en primer plano antes de participar de la Asamblea General. Esta vez, el eje elegido fue la política fiscal: utilizó los resultados de las cuentas públicas brasileñas incluidos en el gráfico que compartió para rechazar ese esquema y compararlo con la situación argentina de 2001.

GZ / lr