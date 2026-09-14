YPF firmará varios contratos de venta de GNL en Argentina

La empresa estatal argentina YPF SA está a punto de firmar varios contratos de venta de gas natural licuado (GNL) para una planta de exportación cuyo costo estimado asciende a US$24.000 millones, según afirmó el lunes el presidente de la compañía, Horacio Marín, lo que supone un paso clave para dar luz verde a la instalación.

La empresa firmará en breve entre dos y tres contratos de GNL de entre 0,5 y 1,5 millones de toneladas al año, según declaró Marín el lunes al margen de la conferencia Gastech celebrada en Bangkok. El objetivo de la compañía es cerrar dichos contratos antes de tomar una decisión definitiva sobre la inversión en el proyecto en noviembre, añadió.

La visión futurista está en Argentina

Argentina LNG es una empresa conjunta en la que participan la italiana Eni SpA y XRG de Abu Dabi junto con YPF, las tres con participaciones accionariales prácticamente iguales. Se trata de una terminal de GNL en alta mar situada en la costa atlántica de Argentina que produciría 12 millones de toneladas al año, lo que la convertiría en una de las mayores instalaciones flotantes del mundo.

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Aunque los socios tienen prevista la decisión de inversión para noviembre, es posible que no se cierre a tiempo un acuerdo de financiación para costear una gran parte de los US$24.000 millones, una suma sin precedentes para un único proyecto en Argentina. Consultado sobre si era probable que un consorcio de prestamistas se hubiera comprometido plenamente a aportar los fondos antes del anuncio de noviembre, Marín respondió: “No, pero habrá cartas de intención en las que se comprometan a completar el proceso”.

La visión puesta en el Medio Oriente

Estos posibles contratos de venta se producen en un momento en que el mercado mundial del GNL se encuentra en plena agitación tras meses de perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, que han bloqueado de hecho aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de este combustible superenfriado. Como consecuencia, los compradores de GNL de Asia y otras regiones buscan diversificar sus fuentes de suministro más allá de Medio Oriente, con el fin de reducir el riesgo futuro.