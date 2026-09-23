El canciller Pablo Quirno salió a responderle al primer ministro del Reino Unido: qué dijo

El canciller Pablo Quirno le contestó al primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, remarcando la “plena disposición” de la Argentina a “reanudar negociaciones bilaterales” sobre el reclamo de soberanía por las Islas Malvinas en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

La declaración del funcionario ocurrió después que el premier británico advirtiera en su discurso ante los líderes mundiales que su gobierno se mantendrá “firme ante cualquier amenaza al orden de la ley”.

Andy Burnham

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La respuesta completa de Quirno a Burham

Quirno le contestó al primer ministro del Reino Unido: “Argentina tiene plena disposición a reanudar negociaciones bilaterales y reafirma su compromiso con la solución pacífica de la controversia. Instamos al Reino Unido a cumplir con sus obligaciones en materia de descolonización y a cesar de inmediato sus incumplimientos del derecho internacional”.

Pablo Quirno

Y agregó: “En respuesta a lo expresado por el señor primer ministro del Reino Unido sobre la cuestión de las Islas Malvinas, deseo recordar que las Islas Malvinas, las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes son parte integrante del territorio nacional argentino”.

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Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), Quirno rechazó que Gran Bretaña tuviera derechos soberanos sobre los archipiélagos y las áreas marítimas que los rodean, y denunció que la toma británica del territorio “data de 1833, cuando fuerzas del Reino Unido ocuparon las Islas Malvinas, quebrantando la integridad territorial del país y expulsando a las autoridades y la población argentinas legítimamente establecidas”.

Para luego sumar: “Este acto, realizado en tiempo de paz y contrario al derecho internacional de la época, nunca fue consentido por la República Argentina, que formuló protestas diplomáticas inmediatas y sostenidas hasta el presente”.

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El canciller señaló que la controversia de soberanía entre ambos países fue reconocida por las Naciones Unidas y otros organismos internacionales; y recordó que estas instituciones instan “a los gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido a reanudar las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica y duradera a la disputa como vía para descolonizar el territorio”.

Quirno cerró su declaración diciendo: “La Argentina reafirma sus legítimos derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, que son parte integrante del territorio nacional. Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”.

HM