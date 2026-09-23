Las investigaciones de PERFIL que denunciaron la compra de alimentos en Olivos y obligaron a Milei a echar a la amiga de Karina

La denuncia de la diputada Marcela Pagano por las compras de alimentos destinadas a la Quinta de Olivos tomó como punto de partida una investigación publicada por PERFIL que reveló los millonarios volúmenes de carne, frutas y verduras previstos para abastecer a la residencia presidencial y a la Casa de Gobierno. Ahora, en la ampliación presentada ante la Justicia, Pagano pidió que la periodista de PERFIL Agustina Bordigoni sea citada como testigo para ratificar el contenido de la investigación y aportar la documentación en la que se basó.

La presentación de la diputada electa por La Libertad Avanza y hoy distanciada de la gestión libertaria, quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 12, a cargo de Julián Ercolini, con intervención del fiscal Eduardo Taiano. La diputada luego amplió su denuncia a partir de nuevos elementos vinculados con las contrataciones, el funcionamiento interno de la Quinta y los vínculos entre funcionarios y proveedores.

Las investigaciones de PERFIL que dieron origen a la denuncia

En los primeros párrafos de la denuncia original Pagano menciona dos investigación de la periodista Agustina Bordigoni publicadas por PERFIL, una el 21 de junio de 2026 y otra el 28 de agosto de este mismo año. A partir del análisis de expedientes disponibles en el portal oficial COMPR.AR, las nota reconstruyen las últimas contrataciones adjudicadas para los rubros de carnes y frutas y verduras.

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La investigación del 21 de junio señala que los contratos contemplaban más de 27.000 kilos de productos cárnicos y unos 84.000 kilos de frutas y verduras para abastecer durante seis meses a la Casa de Gobierno y a la Residencia Presidencial de Olivos. Los expedientes establecían montos máximos de aproximadamente $225 millones para carnes y $183 millones para frutas y verduras, unos $408 millones entre ambos rubros, con cargo a la Secretaría General de la Presidencia.

La investigación también puso el foco específicamente en los alimentos destinados a Olivos. En el caso de la carne, una de las contrataciones preveía más de 9.400 kilos para la residencia presidencial durante seis meses, entre distintos cortes y productos. La comparación con una compra anterior mostró además un incremento en el volumen mensual previsto.

En frutas y verduras, la contratación analizada por PERFIL contemplaba unos 20.800 kilos para Olivos durante seis meses, equivalentes a unos 115 kilos diarios. El listado incluía productos con especificaciones de calidad y variedad, entre ellos bananas premium de Ecuador, frutos rojos, cerezas, distintos tipos de lechuga, manzanas y otros alimentos.

La investigación también contextualizó esas compras con la evolución del consumo de alimentos en la Argentina. Mientras los pedidos para la residencia presidencial mantenían determinados volúmenes y estándares de calidad, el consumo de carne vacuna y de frutas y verduras registraba una caída entre los consumidores argentinos.

El 28 de agosto, Perfil publicó que la Secretaría General de la Presidencia había adjudicado en ese mes una nueva compra de 19.455 kilos de frutas y verduras y 400 bandejas de hongos (champignon y portobello) exclusivamente para la Residencia Presidencial de Olivos. El monto era de $52 millones, “por el término de seis meses y/o hasta agotar las cantidades máximas establecidas, lo que ocurra primero”.

El llamado se publicó en COMPR.AR a mediados de agosto. El 76% de la adjudicación recayó en la firma FRANSRO S.R.L.. El listado comprendía 800 kilos de acelga, 1.500 kilos de banana premium o de Ecuador, 800 kilos de batata “pata de rana”, 600 kilos de lechuga de tres variedades, 2.000 kilos de manzana roja de 7,4 centímetros de diámetro, 1.000 kilos de naranja especial, 3.000 kilos de papa lavada de tamaño uniforme, 1.200 kilos de tomate redondo y 1.000 kilos de zanahoria.

PERFIL consultó a la Presidencia cuántas personas consumían alimentos diariamente dentro de la residencia para dimensionar las cantidades previstas en las contrataciones, pero no obtuvo respuesta al momento de publicación de la investigación.

Pagano llevó la investigación a la Justicia

A partir de esos datos, Marcela Pagano incluyó la investigación periodística de Agustina Bordigoni a su denuncia y planteó ante la Justicia que los volúmenes de alimentos adquiridos debían ser investigados para determinar su destino.

En la ampliación, la diputada citó expresamente la nota de Bordigoni y solicitó que la periodista sea convocada a declarar. El pedido apunta a que ratifique el contenido de las publicaciones y aporte la documentación en la que se sustentó la investigación, con resguardo del secreto de las fuentes periodísticas previsto por el artículo 43 de la Constitución Nacional.

La Justicia deberá determinar ahora si las cantidades, contrataciones y demás elementos denunciados configuran alguna irregularidad y, eventualmente, quiénes serían los responsables.

Qué denunció Pagano

En su denuncia, Marcela Pagano pidió investigar a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y a Belén Agudiez, exsubsecretaria general de la Presidencia, que fue separada del Gobierno por las repercusiones en este caso. También a Javier Sosa, exintendente de la Quinta de Olivos; y otros funcionarios y personas vinculadas con la administración de la residencia presidencial. La presentación también incluyó a la empresa Fransro, señalada como proveedora de alimentos. La diputada planteó que podrían haberse cometido los delitos de administración fraudulenta, peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La denuncia también plantea una posible situación de nepotismo alrededor de la administración de la Quinta. Según el escrito, Belén Agudiez habría designado a distintos familiares en dependencias de la Presidencia, entre ellos a Javier Sosa, a quien identifica como su primo y quien se desempeñó como intendente de la Residencia de Olivos.

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A su vez, Pagano menciona a Analía Agudiez, hermana de Belén Agudiez, quien habría estado a cargo de la cocina de la residencia. Según la denuncia, Analía Agudiez era pareja de Javier Sosa y ambos estarían vinculados a un emprendimiento privado de catering.

A partir de esos vínculos, la diputada plantea como hipótesis que los alimentos adquiridos con fondos públicos podrían haber sido destinados, total o parcialmente, a ese emprendimiento privado. En particular, cuestiona si la carne y otros productos comprados para la residencia presidencial pudieron haber sido utilizados en servicios de catering para eventos particulares.

En su presentación, la diputada solicitó además medidas para preservar posibles pruebas: el resguardo de registros informáticos y filmaciones de las cámaras de seguridad, una constatación e inventario judicial de los depósitos de Olivos y la convocatoria de trabajadores civiles que fueron desplazados de la residencia.

Pagano: “Dos veces fui a Comodoro Py a ampliar”

Pagano aseguró que ya concurrió en dos oportunidades a los tribunales de Comodoro Py para ampliar su presentación. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 12 y, según la presentación, interviene el fiscal Eduardo Taiano.

En paralelo, la diputada sumó nuevos cuestionamientos sobre otras contrataciones y servicios de la residencia presidencial, entre ellos los alimentos, el mantenimiento del predio y la utilización de carritos eléctricos para el traslado dentro de la Quinta. Esos señalamientos forman parte de un conjunto más amplio de acusaciones cuya eventual existencia de delitos deberá establecer la investigación judicial.

RM/LT