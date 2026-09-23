Passerini confirmó que el Registro Civil se trasladará al edificio de Correo Argentino en el centro cordobés

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, confirmó la firma de un convenio entre la Municipalidad y Correo Argentino para que dependencias municipales se trasladen al edificio histórico del correo ubicado en pleno centro cordobés.

“Es una negociación que entiendo va a ser muy favorable para la municipalidad y sobre todo para la ciudad, y también para el correo”, evaluó en declaraciones a Mitre Córdoba.

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Acuerdo entre el municipio y el Correo Argentino

“Ese edificio está prácticamente subocupado. Una empresa privada alquilaba varios pisos. Esa empresa se fue. El edificio quedó muy bien equipado en materia de conectividad y en materia de equipamiento y el Correo nos hizo una propuesta”, agregó en diálogo con Jorge “Petete” Martínez y Eduardo Andere.

“El Correo necesita posiciones de su empresa en distintos puntos de la ciudad. Así que hicimos un convenio que mañana se va a aprobar en el Concejo y que permite que el Correo nos ceda metros en su edificio de Colón y General Paz a cambio de posiciones que le vamos a dar nosotros en los CPC, en los centros operativos y en distintos lugares que son de la municipalidad”, aseguró el jefe capitalino.

“Esto nos va a permitir trasladar muchos servicios que hoy están funcionando en edificios que alquilamos. Entendemos que esto nos va a significar un ahorro económico muy grande y también para mí el impacto positivo que va a tener es que va a ir mucha gente al centro, un centro que está necesitando de una estimulación para que haya actividad comercial”.

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Traslado del Registro Civil

Además señaló que “van a trabajar en el Correo entre 800 y 900 empleados comunitarios. que hoy están distribuidos en distintas reparticiones”. “Hay muchos edificios que son alquilados que vamos a dejar de alquilarlos, no solo dejamos de pagar al alquiler, sino que la seguridad, la limpieza de esos lugares se va a simplificar en un solo lugar, así que tenemos una gran expectativa con esta negociación que hemos hecho y además nos hemos comprometido con el Correo Argentino en hacer un embellecimiento de toda la fachada, de una de las esquinas más icónicas de la ciudad”, precisó el intendente.

También anticipó que “mañana se va a aprobar el convenio en el Concejo Deliberante y la semana que viene ya estamos en condiciones de efectivizar el traslado”. “El registro civil, el edificio que está en calle Chacabuco va a ser el primero que se va a trasladar”, adelantó Passerini.

“Va a ocupar la planta baja, que tiene espacios amplios y buenos para que ahí se puedan hacer las ceremonias de casamiento, los trámites más concurridos, y el resto de los pisos, que son seis pisos, los vamos a distribuir con distintas reparticiones que están hoy fuera de la municipalidad en lugares que se alquilan”, detalló.

“Así que vamos a dejar de alquilar muchos inmuebles. Digo (el área) la del registro civil porque es el lugar más grande, que hoy alquila un edificio en la calle Chacabuco. Esa va a ser la primera que se va a trasladar y ahí son entre 120 y 160 personas. Nosotros estimamos un ahorro muy significativo, no solo en los alquileres que vamos a dejar de pagar, sino también en los servicios que van a cada uno de los inmuebles que ahora se van a centralizar en un solo lugar. Así que vamos a ahorrar mucho en materia de seguridad, de limpieza y de logística”, cerró Passerini.