Operativo El Niño: Villa del Rosario avanza con obras y medidas para reducir el riesgo de inundaciones

Con el objetivo de reducir el impacto que puedan generar las lluvias intensas previstas durante el fenómeno de El Niño 2026-2027, la Municipalidad de Villa del Rosario avanza con un conjunto de medidas preventivas que combinan obras de infraestructura y acciones de preparación ante eventuales emergencias.

Uno de los principales trabajos ejecutados fue la limpieza y el mantenimiento de los canales de desagüe de distintos sectores de la ciudad. La intervención busca mejorar el escurrimiento del agua de lluvia y optimizar el funcionamiento del sistema pluvial frente a precipitaciones de gran intensidad.

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Las tareas forman parte del Operativo El Niño 2026-2027, un plan que apunta a fortalecer la capacidad de respuesta del municipio antes del período de mayor riesgo climático.

Un plan que combina obras y preparación

Además de las intervenciones sobre la infraestructura, el operativo contempla una serie de acciones impulsadas por Protección Civil Municipal, orientadas a reforzar la coordinación entre las áreas involucradas en la atención de emergencias.

Entre las medidas implementadas se encuentran capacitaciones, la identificación de puntos críticos de la ciudad y la realización de simulacros junto a instituciones y equipos de respuesta.

El objetivo es poner a prueba los protocolos de actuación, mejorar la coordinación entre los distintos organismos y fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles eventos meteorológicos severos.