La visita del papa León XIV: Córdoba tendrá dos feriados

El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, confirmó que por la visita del papa León XIV a Córdoba serán feriados los días lunes 9 y martes 10 de noviembre.

“Ayer lo decidimos en esa reunión en la que por Córdoba asistió el jefe de Gabinete, Manuel Calvo, Miguel Siciliano, ministro de Vinculación, quien le habla y el intendente Passerini. Estaban las otras jurisdicciones, estaba Karina Milei, secretaria de la Presidencia; Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional”, precisó en declaraciones a Mitre Córdoba.

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Dos feriados en Córdoba

Además señaló que “se definió que el día 9 es feriado nacional para toda la jurisdicción argentina, para las 24 jurisdicciones, y el día 10 es un feriado nacional también, pero para la jurisdicción que lo solicite”.

“En este caso Córdoba, por la visita del Papa, tendrá feriado nacional, con lo cual ese fin de semana, sábado, domingo, se va a agregar lunes 9 y 10 como feriado nacional. En la vigilia del día 9, esperando la presencia de su santidad, y el día 10 con los recorridos que ya hemos hablado en varias oportunidades que ayer se volvieron a repasar, con lo cual tendremos ese fin de semana largo”, precisó el funcionario.

Quinteros recordó que “era un pedido que Córdoba había hecho y que otras provincias, Caba también lo había hecho y también lo había hecho Provincia de Buenos Aires”.

El funcionario evaluó que “organizar una visita de semejante magnitud requiere tener una provincia absolutamente con una excepcionalidad, que es la visita del Papa, al servicio solamente de que aquellos fieles y peregrinos que vengan a Córdoba puedan disfrutar con total tranquilidad y también venir de otras provincias a lo que va a ser la misa y el posterior traslado hacia el Arzobispado y la Catedral”.

También evaluó que “los dos días van a tener la misma modalidad, van a ser feriado nacional ambos días, con lo cual claramente la fisonomía de la ciudad de Córdoba ese día va a cambiar, no solamente de la ciudad, sino de la provincia”.

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El Papa en Córdoba

“Imaginamos rutas absolutamente llenas de vehículos, de colectivos y de fieles viniendo para Córdoba, a lo que va a ser, sin ningún lugar a duda, ayer lo hablamos, el evento histórico de mayor convocatoria de gente en Córdoba”, detalló.