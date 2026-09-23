La familiar de Aralí apuntó a la madre: "Te aseguro que sabía todo lo que estaba pasando"

El juicio por el crimen de Aralí Vivas comenzó este martes en la Cámara del Crimen de San Francisco con la primera audiencia contra los tres acusados por la muerte de la niña de 8 años, ocurrida en noviembre de 2024 en Brinkmann.

En la audiencia estuvieron presentes Rocío Milagros Rauch, Ezequiel Matías Simeone y Cristian Hernán Varela, quienes llegan al debate oral acusados de abuso sexual agravado y homicidio criminis causa. El proceso se desarrolla con jurados populares.

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Natalia Heredia, familiar de la víctima, aseguró en diálogo con El Doce que enfrentarse por primera vez a los imputados fue uno de los momentos más difíciles desde el asesinato. "Fue duro y muy doloroso. Recién estoy volviendo de los tribunales", expresó.

A su vez, Heredia explicó que mantenía una relación cercana con la familia y que conocía tanto a Rocío como a Aralí. "Sí, teníamos relación. No era una relación muy estable, conocíamos su carácter, su forma de ser, sus cosas. Y con Aralí sí teníamos una relación, obviamente cuando yo visitaba la casa, con la nena nos cruzábamos, yo vivo a una cuadra de la casa así que teníamos contacto", relató.

Las sospechas sobre la madre

Heredia también se refirió a las dudas que comenzaron a surgir antes de la muerte de Aralí y aseguró que con el paso del tiempo cambió su mirada sobre el rol que habría tenido la madre. "En el último tiempo sí", respondió al ser consultada sobre si había sospechado que Rauch conocía lo que ocurría.

"Nunca pensé que iba a terminar así, muerta; pero sí que se tendrían que haber terminado mal, de haberle pegado mal o una cosa así, pero no esta atrocidad que han hecho".

Luego agregó: "Si hoy me preguntas ahora te aseguro que sí, que sabía todo lo que estaba pasando y me siento con muy mucha bronca con todo esto".

Los hermanos de Aralí se encuentran bajo el cuidado de Heredia."Sí, tengo a dos criaturas que hoy tienen 7 y 9 años y eso es lo que más me duele. Eso es lo que me duele". "Me tratan de mamá a mí: 'Mami hace justicia', y quizás para ellos no saben lo que es decir justicia. Eso duele".