"Tiene que haber otro Barrelier para que reaccionen": denuncian que frenan el proyecto para controlar antecedentes en la Municipalidad

El caso de Claudio Barrelier desencadenó una serie de anuncios para reforzar los controles sobre quienes trabajan en el Estado municipal. Pero, a casi tres meses de aquel episodio, las iniciativas continúan sin avances en el Concejo Deliberante.

En ese mismo período se acumularon nuevas denuncias que involucraron a empleados y asesores del poder político, entre ellas la que alcanza a asesores y exfuncionarios, como José Villarreal, Omar Manuel Ludueña, Pablo Marcos Ortiz, y la causa relacionada al legislador Ernesto "Cañito" Flores.

En ese contexto, el concejal Sergio Piguillem cuestionó que el proyecto que presentó para crear un sistema permanente de actualización de antecedentes siga sin ser tratado en comisión. "Hoy la Municipalidad tiene exactamente los mismos controles que tenía antes de Claudio Barrelier".

Según explicó a Perfil Córdoba, la iniciativa surgió como alternativa al proyecto enviado por el Ejecutivo, que proponía exigir certificados de antecedentes cada seis meses a todo el personal municipal. "Estamos hablando de entre 25.000 y 30.000 personas. Si le ponés la carga al empleado de sacar un certificado cada seis meses, generás una burocracia imposible de sostener".

Un sistema permanente

La propuesta modifica el artículo 78 del Estatuto del Empleado Municipal para crear un Sistema Municipal de Actualización Permanente de Antecedentes, que permita cruzar información entre la Municipalidad, la Policía de Córdoba, el Ministerio de Seguridad y otros organismos provinciales mediante convenios de intercambio de datos.

El objetivo, sostuvo Piguillem, es que sea el propio Estado quien actualice anualmente la información, sin obligar a cada trabajador a tramitar nuevamente certificados. "Hoy la tecnología permite hacerlo. La Provincia tiene CiDi, la Municipalidad tiene VeDi y Docta. El entrecruzamiento de datos es perfectamente posible".

Además, advirtió que el sistema actual tampoco resulta operativo. "Hoy pedir un certificado de antecedentes demora entre 30 y 45 días. Si lo tienen que hacer cerca de 30.000 personas cada seis meses, el sistema colapsa".

"Los proyectos quedaron en la nada"

El concejal aseguró que tanto la iniciativa del Ejecutivo como la presentada por la oposición dejaron de discutirse luego del impacto inicial del caso Barrelier.

"Quedamos en la nada. Archivaron los proyectos y nunca más los trataron. El nuestro tampoco avanza porque la mayoría oficialista decide el temario de la comisión". Piguillem señaló que ya presentó tres pedidos formales para que el expediente vuelva a ser debatido, pero hasta ahora no obtuvo respuesta.

"La política actúa cuando explota un caso"

Para el edil, la falta de avances demuestra que las respuestas institucionales aparecen únicamente cuando un hecho genera conmoción pública. "La política tiene respuestas espasmódicas. Ocurre un caso, se anuncian medidas, aparecen los titulares y después no se hace nada".

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Y agregó: "Mientras tanto siguen apareciendo casos. Después de Claudio Barrelier tuvimos denuncias contra asesores de la Legislatura y otros hechos que volvieron a mostrar que los controles siguen siendo insuficientes".

El proyecto establece que la información obtenida tendrá carácter reservado y confidencial, y aclara que la existencia de una imputación no implicará automáticamente una sanción, sino que cualquier decisión deberá respetar el debido proceso administrativo.

"No buscamos una medida punitiva. Buscamos un Estado moderno que controle de manera permanente y no recién cuando explota otro escándalo".