Así es UNMOL, el nuevo business park que se suma al mapa de los negocios de Córdoba

Un nuevo desarrollo busca concentrar en un mismo predio actividades comerciales, logísticas, corporativas y vinculadas a la movilidad. Se trata de UNMOL, un proyecto desarrollado por DICON que se presenta como un Business Park Integral y que apunta a conformar un nuevo entorno productivo en Córdoba.

El emprendimiento está ubicado sobre 17 hectáreas y cuenta con más de 300 metros de frente sobre avenida La Voz del Interior al 5.751, en una zona estratégica por su cercanía con el Aeropuerto Internacional de Córdoba, situado a unos cinco minutos del predio.

La propuesta parte de un concepto de integración: reunir en un mismo espacio actividades que habitualmente funcionan en forma independiente, incorporando además infraestructura, servicios y espacios destinados tanto a las empresas como a las personas que trabajan y visitan el lugar.

Según la información difundida por la compañía, UNMOL busca responder a una demanda que excede la disponibilidad de superficie para instalar una empresa. El proyecto incorpora accesibilidad, infraestructura, servicios y diferentes alternativas de operación dentro de un mismo entorno.

Cinco áreas dentro de un mismo predio. El desarrollo está organizado en cinco grandes categorías. La primera es UNMOL Movilidad, destinada a la exhibición y comercialización de automóviles, motos, bicicletas, cuatriciclos, vehículos eléctricos, maquinaria, soluciones de micromovilidad y accesorios.

La segunda es UNMOL Logística, que contempla espacios para almacenamiento, distribución, operaciones de última milla y otras actividades vinculadas con la cadena logística. Este sector contará con infraestructura y accesos diferenciados respecto del área comercial.

También se encuentra UNMOL Negocios, que reunirá oficinas y espacios corporativos para compañías que busquen desarrollar sus actividades administrativas y de gestión en una ubicación vinculada con las demás áreas del proyecto.

A estas categorías se suma UNMOL Servicios, que concentrará prestaciones e infraestructura de uso compartido. Entre ellas se incluyen seguridad, estacionamiento, conectividad, mantenimiento, suministro eléctrico, corresponsalía bancaria y sistemas contra incendios.

Finalmente, UNMOL Estilo de Vida incorporará propuestas gastronómicas, gimnasio y espacios vinculados al bienestar.

La idea detrás de esta estructura es que las diferentes actividades puedan complementarse entre sí. El proyecto denomina “Efecto Imán” a la dinámica por la cual, a medida que aumenta la cantidad y diversidad de empresas y servicios instalados, también crecen las posibilidades de interacción entre ellas.

En términos concretos, el modelo apunta a que una compañía pueda resolver dentro del mismo entorno parte de sus necesidades de exhibición, comercialización, almacenamiento, administración y servicios. Al mismo tiempo, quienes concurran al predio podrán combinar diferentes actividades durante una misma visita.

68.000 m² cubiertos y 1.151 cocheras. En materia de infraestructura, UNMOL contará con 11 naves: nueve comerciales y dos logísticas, además de un edificio corporativo. En total, el proyecto contempla 68.000 m² de módulos cubiertos.

Las nueve naves comerciales presentan diferentes alternativas de superficie y modulación, con unidades que parten de aproximadamente 380 m² y llegan hasta 4.534 m². Las naves destinadas a logística, en tanto, están concebidas para operaciones de mayor escala y con posibilidades de adaptación de acuerdo con los requerimientos de cada empresa.

Otro de los componentes relevantes es la capacidad de estacionamiento. El predio dispondrá de 1.151 plazas, de las cuales 509 estarán destinadas a vehículos dedicados y 642 a visitantes.

El proyecto también contempla accesos comerciales independientes y un ingreso exclusivo para operaciones logísticas. Este último contará con una playa de espera con capacidad para 13 camiones.

A esto se suma un sistema de guardia permanente y diferentes elementos de infraestructura destinados al funcionamiento del complejo. El predio incorpora además espacios parquizados con especies autóctonas de la zona.

De acuerdo con la información proporcionada por DICON, la obra registra actualmente un 80% de avance y las nueve naves comerciales se encuentran listas para comenzar a operar.

Quiénes están detrás del proyecto. UNMOL se desarrolla bajo un esquema de Fideicomiso de Administración denominado Plataforma Norte 4. La estructura está integrada por tres fiduciantes.

Por un lado participa VESINM SAICF, representada por su presidenta, Mirta Susana Vespasiani, en carácter de fiduciante inmobiliario. Como desarrollistas participan José Luis Carignano y Santiago Bobadilla, de Grupo DICON, y Daiana y Nicolás Cantarini, de Adalberto Cantarini.

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La primera etapa de ocupación se estructura alrededor de un denominado Grupo Fundador, integrado por empresas de diferentes categorías. El objetivo planteado por los desarrolladores es que esas primeras compañías formen parte de la construcción del ecosistema desde su inicio.

Para DICON, el proyecto representa una evolución respecto de desarrollos anteriores de la compañía, particularmente Plataforma Norte 1 y 2, aunque con una escala y un nivel de integración mayores.

“UNMOL representa una nueva forma de integrar empresas, infraestructura y servicios dentro de un mismo entorno. El objetivo es que cada empresa pueda concentrarse en su negocio mientras encuentra en el propio ecosistema las condiciones para operar y crecer”, señaló José Luis Carignano, fundador, socio y director comercial de DICON.

La compañía plantea a UNMOL como una continuidad de la experiencia acumulada con Plataforma Norte 1 y 2, pero aplicada a un esquema de mayor superficie y con una integración más amplia de actividades. El objetivo declarado es consolidar un nuevo entorno productivo para Córdoba y la región, en el que movilidad, comercio, logística y negocios compartan infraestructura y puedan generar vínculos entre sí.