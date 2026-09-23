La visita del papa León XIV a la Argentina, que se desarrollará del 8 al 11 de noviembre, ya tiene definido su esquema de feriados y parte del operativo de seguridad. El calendario se acordó luego de una cumbre de coordinación encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, de la que participaron autoridades nacionales, eclesiásticas y representantes de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

La visita del papa León XIV: Córdoba tendrá dos feriados

Así lo confirmó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien señaló que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional y explicó que para el martes 10 y el miércoles 11 deberán avanzar los trámites correspondientes para establecer jornadas especiales en las jurisdicciones involucradas.

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Durante una entrevista con radio La Red, Monteoliva confirmó que “el día lunes 9 de noviembre será feriado nacional para todas las jurisdicciones, todo el país”. La situación es diferente para el martes 10 y el miércoles 11 de noviembre.

“Las jurisdicciones, Ciudad, provincia de Buenos Aires y Córdoba específicamente en los días que la actividad es más fuerte, harán la solicitud correspondiente para que ese feriado esté planteado en sus jurisdicciones”, explicó la ministra.

La ministra señaló que se trata de un dispositivo de seguridad de una magnitud excepcional: “Estamos trabajando desde el Ministerio de Seguridad Nacional con las tres jurisdicciones que están involucradas: Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y provincia de Córdoba”, explicó.

A partir de las estimaciones oficiales difundidas hasta ahora, se trabaja con una convocatoria que podría alcanzar a millones de personas en los distintos eventos. Para la misa prevista en Luján, las autoridades calculan una asistencia de hasta dos millones de personas.

Monteoliva también indicó que estarán disponibles los efectivos de las cinco fuerzas federales para el dispositivo de seguridad. “Es un dispositivo de seguridad nunca antes visto”, sostuvo la funcionaria, al explicar que el operativo deberá contemplar además los movimientos del Papa entre los distintos puntos de la agenda.

Cuándo llega el Papa y qué actividades tendrá

León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el miércoles 11.

A tener en cuenta, el primer día arribará a Aeroparque Jorge Newbery, visitará el Monumento al General San Martín y luego tendrá la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada. También mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei y participará de una actividad en el Palacio Libertad.

Después, el lunes 9, ya durante el feriado nacional, viajará hasta Claypole para visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione. Luego regresará a la Ciudad de Buenos Aires para encabezar la misa frente al Monumento a los Españoles.

Para esa jornada también están previstos encuentros con representantes del mundo del trabajo, movimientos sociales, comunidades religiosas y autoridades de la Iglesia.

El martes 10, León XIV viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Después mantendrá un encuentro con integrantes de la Iglesia y regresará a Buenos Aires, donde participará de una vigilia con jóvenes.

Finalmente, el miércoles 11, visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y se trasladará a Luján, donde celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Después partirá desde Ezeiza rumbo a Lima, Perú, para continuar su gira.

MV