Miguel Ponce sobre el discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU: “El discurso fue muy disruptivo”

El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, pasó por Canal E y se refirió a que la tensión entre Estados Unidos e Irán y la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping concentran la atención internacional y también generan incertidumbre en los mercados.

Miguel Ponce explicó que la posición de Trump frente a Irán tuvo cambios durante las últimas horas y destacó la existencia de contactos indirectos para intentar destrabar la situación. “A partir de prácticamente 180 grados, variando la posición de Donald Trump en minutos”, planteó.

Uno de los pedidos más urgentes hacia Irán es la liberación del Estrecho de Ormuz

Según analizó, uno de los puntos centrales pasa por el Estrecho de Ormuz: “Se habrían iniciado las negociaciones a través de intermediarios, dicen muchos, en donde se compromete, de alguna manera, a Irán muy rápidamente a abrir Ormuz”.

Sobre el discurso de Trump ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Ponce sostuvo: “El discurso de ayer fue, yo diría, para lo que están acostumbrados en esos ambientes diplomáticos, muy disruptivo”.

Además, vinculó la estrategia estadounidense con el escenario electoral. “Hay que entenderlo, todo lo que ha dicho Trump ayer, ahí en la Asamblea de Naciones Unidas, es en clave electoral”, describió.

Panorama del electorado de Trump

El especialista en comercio exterior destacó que el conflicto con Irán también genera tensiones dentro del propio electorado de Trump y distinguió entre quienes respaldan una posición militar más dura y quienes esperaban una política orientada a reducir los conflictos: “La otra mayoría de los seguidores de Trump o de sus ex votantes dicen, no, nosotros nos aferramos a la promesa que nos hizo hace dos años cuando fue electo presidente que era terminar con la guerra que estaba en Ucrania”.

Luego, manifestó que el conflicto con Irán presenta además un problema político para Estados Unidos: “Se ha planteado esta guerra de Irán donde claramente no puede salir, no puede asumir la derrota antes de una elección”.

Qué se espera de la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping

El segundo gran foco de atención está puesto en el encuentro entre Trump y Xi Jinping. Ponce consideró que China llega a la negociación con una posición económica relevante. “China llega con un poderío, diríamos, económico muy notorio y mayor que el que se daba en el encuentro anterior”, expresó.

También señaló que el comercio bilateral será determinante: “Ahora nomás, el 10 de noviembre, vence el acuerdo comercial. Y entonces, ¿qué pasa con los aranceles?”.

Ponce anticipó la posibilidad de una cooperación económica limitada, aunque sin un cambio estructural en la relación entre Estados Unidos y China. “Para mí vamos a ver una ratificación nueva de una suerte de cooperación económica”, adelantó.