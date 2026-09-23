La economista, Carolina Manucci, evaluó en Canal E la suba del riesgo país argentino, que alcanzó los 555 puntos básicos, y advirtió sobre el impacto que puede tener en el financiamiento de la deuda, el acceso a los mercados internacionales y las tasas para empresas y pymes.

Carolina Manucci analizó el movimiento y señaló que el indicador acumula varias jornadas de deterioro. “Ya llevamos seis ruedas consecutivas de un riesgo país alejándose de esos 500 puntos. En una semana vemos que pasó de 485 a 533”, planteó.

El riesgo país subió un 10% y complica el panorama financiero de 2027

Según desarrolló, la variación representa aproximadamente un 10% en apenas una semana y ocurre mientras el Gobierno comienza a delinear su programa financiero para 2027: “Estamos hablando de casi unos 48 puntos básicos, podríamos decir un 10%. Y este movimiento se produce justo en un momento muy sensible porque la Argentina está intentando consolidar su acceso al financiamiento mientras comienza a delinear lo que va a ser el programa financiero para 2027 y el mercado internacional se vuelve más caro”.

Manucci explicó que un riesgo país elevado encarece el financiamiento externo y dificulta la refinanciación de los compromisos de deuda. “Estamos hablando de una sobretasa de 5,33, que ahora incluso subió un poco más. O sea, ¿qué implica? Que si Estados Unidos está pagando aproximadamente un 5% por un bono de 10 años, una aproximación simplificada sería decir, bueno, la Argentina para endeudarse tiene un costo de casi un 10% anual en dólares”.

Asimismo, remarcó que el escenario financiero internacional no explica por sí solo el comportamiento argentino y destacó la diferencia entre la evolución del riesgo regional y la de Argentina: “Quantum Finances mostró que los Treasuries a 10 años aumentaron 99 puntos básicos, el riesgo país total en América Latina bajó 127 puntos mientras que en Argentina subió 40 puntos”.

El mercado se encuentra muy atento al desarrollo económico de Argentina

Para la economista, el mercado está observando particularmente la situación de la deuda y las reservas argentinas. “Claramente acá el mercado está analizando a la Argentina bajo otra óptica. Puede ser lo que es deudas, reservas, todo lo que es programa financiero, la capacidad que tiene para refinanciar toda la deuda que tiene”, expresó.

En ese marco, también hizo referencia a los compromisos financieros previstos para los próximos meses y para 2027: “Tenemos que la Oficina de Presupuestos del Congreso dice que todavía sostiene que hay vencimientos por 5.000 millones en lo que queda de este año. Y de esos, 2.700 son con el FMI”.