Desde la forestoindustria exigen modernizar la ley de cabotaje para bajar los costos de logística

El presidente de la Asociación Forestal Argentina (AFoA), Pablo Ruvial, analizó para Canal E que el debate por la modernización de la ley de cabotaje volvió a poner el foco sobre los costos logísticos que enfrenta la producción argentina, especialmente en sectores que dependen del transporte de grandes volúmenes.

Para Pablo Ruvial, actualizar la normativa resulta clave para aprovechar el potencial productivo de la Mesopotamia y mejorar la competitividad de la forestoindustria. “Empezando porque la ley es tan vieja y mala que ha logrado que prácticamente vos no tengas remolcadores y barcazas de bandera nacional, no tenés tripulaciones”, planteó.

El transporte fluvial no se encuentra en un funcionamiento óptimo

Según desarrolló, las restricciones actuales dificultan el desarrollo del transporte fluvial: “La misma ley ha ido dejando fuera de efecto y sin trabajo lo que son las barcazas de bandera nacional”.

Ruvial explicó que la industria forestal tiene una característica que vuelve especialmente importante la logística. “Los productos de base forestal son productos voluminosos y que en Argentina estamos lejos de los mercados consumidores, pero estamos cerca de los puertos”, resaltó.

Por el contrario, señaló que el transporte fluvial todavía tiene una participación limitada: “Sin embargo, prácticamente no utilizamos la vía fluvial”.

Críticas a los altos costos de la logística

El dirigente sostuvo que una modificación del régimen permitiría reducir costos y ampliar el acceso de los productores argentinos a los mercados internacionales. “La madera, depende del producto que estemos exportando, pero la madera es un producto que vos podrías estar vendiendo en los mercados internacionales en el orden de 250 dólares, pero 100 dólares se te van en la logística”, expresó.

Y agregó: “Esto te podría reducir ese costo logístico en quizás hasta 20 dólares por metro cúbico de madera, con lo cual, prácticamente es la rentabilidad que vos podrías obtener al producto”.