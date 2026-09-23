La morosidad se mantiene firme: “Ha crecido mucho el endeudamiento para cuestiones alimenticias”

La morosidad de las familias argentinas continúa siendo un problema relevante, aunque con diferencias marcadas según la provincia y el tipo de entidad que otorga el crédito. En este contexto, este medio se comunicó con el economista, Félix Schmidt, quien analizó el nivel de endeudamiento, los montos de los préstamos y el comportamiento de los hogares frente a sus obligaciones financieras.

Félix Schmidt explicó que el tamaño de las deudas cambia considerablemente según la fuente de financiamiento. “En las fintech el monto de deuda promedio en mora es aproximadamente 1.050.000 pesos, en las tarjetas de crédito no bancarias 1.130.000 y en las financieras 1.120.000”, planteó.

Dónde se concentra el mayor nivel de deuda

En los bancos, en cambio, los montos son superiores: “En cambio, en los bancos están más o menos en 4 millones y medio en los bancos públicos y 5.300.000 en los bancos privados”.

Schmidt también señaló un cambio en el destino del crédito de los hogares. “En este contexto lo que estamos viendo es que ha crecido mucho el endeudamiento para cuestiones alimenticias, para el día a día”, resaltó.

El mapa de la morosidad presenta diferencias importantes entre las jurisdicciones. Al analizar el monto de dinero en situación irregular, señaló: “Y ahí están encabezando La Rioja, Santa Cruz, San Luis, Catamarca y San Juan”.

Las provincias con actividad agropecuaria o minera están mejor paradas en materia de deudas

Para el economista, las diferencias territoriales permiten observar el impacto de la actividad económica en cada región. “Acá se ve al hacer el análisis de endeudamiento por provincia, vos ves los ganadores y los perdedores geográficos, por así decirlo, de este momento económico”. Sobre la misma línea, agregó: “Las provincias agropecuarias están teniendo una realidad bastante auspiciosa, como también las provincias con buena actividad minera”.

En el otro extremo, destacó a La Pampa y la Ciudad de Buenos Aires: “La Pampa hoy se está destacando por ser la provincia con menor morosidad, con una morosidad que no alcanza al 10%, le sigue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Entre Ríos”.