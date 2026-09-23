Crece la incorporación de tecnología en la ganadería: “Genera más kilos en la faena y eso preserva el stock”

El presidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA), Ariel Morales Antón, dialogó con Canal E y analizó la actualidad de la ganadería argentina, el crecimiento del stock, la eficiencia productiva y la suspensión de exportaciones de Brasil. También alertó por la caída del consumo interno y la competencia del pollo y el cerdo.

Ariel Morales Antón mencionó que la ganadería argentina atraviesa un proceso de recuperación del stock, impulsado por la retención de vientres y la mejora de los valores del sector. “La ganadería es así, ya del año pasado, valores importantes y un incremento en los rodeos de crías, se está reteniendo en Argentina, vientres, las hembras más pesadas se están dejando para madre”, planteó.

Más allá de la estabilidad en los precios, se percibe una menor oferta de hacienda

Asimismo, explicó que actualmente comienza a observarse una mayor disponibilidad de hacienda gorda, lo que repercutió sobre los precios: “Estamos en un proceso de recuperación de stock que, por un lado, es muy importante porque los valores son sostenidos, pero eso hace que teníamos una menor oferta de hacienda”.

Para Morales Antón, la incorporación de tecnología será clave para aumentar la producción sin depender exclusivamente de un incremento del rodeo. “Seguramente el aporte de la tecnología va a mejorar muchísimo la eficiencia del sector en la ganadería, lo mismo que lo tiene la agricultura”, describió.

Además, enfatizó que Argentina puede obtener más kilos de carne a partir de una mayor eficiencia en los sistemas de engorde: “La eficiencia en la ganadería es muy importante. Obviamente que no todos trabajan de la misma manera”.

Cómo es la producción ganadera en otros países

El presidente de CAMyA comparó la situación argentina con la de países que desarrollaron sistemas intensivos de producción ganadera. “Está bien, lo que pasa es que Australia viene hace muchos años con un sistema de encierre a corral muy alto. Australia ha llegado a tener feedlot con 200.000, 300.000 cabezas”, expresó.

En ese sentido, consideró que Argentina todavía tiene margen para incorporar tecnología y aumentar el peso de faena: “Creo que vamos a una tendencia con más kilos en la faena y tratar de reducir un poco la cantidad y eso preserva un poco el stock”.