Javier Milei se vio con Marco Rubio y este mediodía dará su discurso en la ONU

El presidente Javier Milei se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York.

“Me complace ver al presidente de Argentina. Nuestra relación bilateral es sólida, y nuestro hemisferio es más seguro gracias a nuestra estrecha cooperación en temas de energía, minerales críticos y agricultura”, publicó Rubio en su cuenta oficial de X tras el encuentro.

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El presidente Javier Milei dará este miércoles su discurso en la ONU, en el marco del Debate General de la Asamblea General del organismo.

El mensaje, que se llevará a cabo a las 12:00, se dará en medio de tensiones internacionales y conflictos regionales, y se espera que el presidente exponga los lineamientos centrales de su política exterior, el alineamiento estratégico con los Estados Unidos e Israel, y la posición argentina frente a los desafíos globales.

Milei y su encuentro con Marco Rubio en Nueva York

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Milei en Nueva York: cómo sigue la agenda el miércoles y el jueves

También este miércoles, pero a las 16:00, Milei encabezará la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad con el acompañamiento del International Republican Institute.

Allí, según se anticipa, hablará sobre libertad económica, instituciones democráticas, seguridad estratégica y cooperación regional ante empresarios, inversores y académicos.

A las 18, Milei se reunirá con empresarios asociados a Americas Society/Consejo de las Américas, en un encuentro encabezado por Susan Segal, presidenta y directora ejecutiva de la organización. La actividad del día concluirá a las 19.30 con una reunión con el rabino Simón Jacobson.

El jueves 24, a las 13:00, el Presidente brindará una exposición en The Economic Club of New York, una de las instituciones empresariales y financieras más influyentes de Estados Unidos.

El vuelo presidencial de regreso está previsto para las 21:00 del mismo jueves, con arribo a la Aeroestación Militar Aeroparque el viernes 25 a las 8:30.

Eswte martes, el Presidente detacó la "magnitud" del "liderazgo" global de Donald Trump, tro orden, en momentos en que el republicano daba su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

"MASTERCLASS. Está tantos pasos adelante que sólo un pequeño grupo de personas entienden la magnitud de su liderazgo", escribió Milei en su cuenta de X, en mensaje que acompañó con un extracto del discurso de Trump en la ONU.

Milei arribó este martes a los Estados Unidos para desarrollar hasta el jueves una nutrida agenda que incluyói como dato saliente su encuentro, acompañado por el canciller Pablo Quirno, con el secretario de Estado, Marco Rubio, el responsable de la política exterior de Trump. En las fotos que publicó el funciuonario estadounidense también de ve al ministro de Economía Luis Caputo.

Se trata de la visita número 18 de Milei a Estados Unidos desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2023, en un contexto de fuerte exposición internacional y alineamiento diplomático con Washington e Israel.

En desarrollo....

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