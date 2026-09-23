Seis de cada diez autos pagarán menos de patente en la Ciudad: el resto congelará su tarifa en 2027

El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, anunció un recorte histórico en el impuesto a las Patentes para el año 2027 en la Ciudad de Buenos Aires, garantizando que ningún contribuyente pagará más que este año. La medida, que se incluirá en el proyecto de Presupuesto que ingresará a la Legislatura, contempla que seis de cada diez automovilistas se verán beneficiados con una disminución en sus boletas, mientras que el resto abonará exactamente el mismo monto.

Este alivio fiscal alcanza a un padrón de más de un millón y medio de vehículos, donde la mitad experimentará una rebaja directa, el cuarenta por ciento mantendrá su tarifa congelada y el diez por ciento restante quedará totalmente exento gracias a una modificación en el criterio de antigüedad, que extiende el beneficio de veinticinco a veinte años. Ejemplos concretos difundidos por el Ejecutivo muestran reducciones sustanciales en modelos populares como el Renault Kwid, el Peugeot 208 y el Fiat Cronos, además de la continuidad de los incentivos impositivos para vehículos eléctricos e híbridos.

Al beneficio de la rebaja general se le suma que, a partir del año que viene, 152.000 autos dejarán de pagar el impuesto ya que se amplía el beneficio por antigüedad, pasando de vehículos de 25 años a 20.

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“Vamos a hacer una baja histórica de Patentes para la clase media. En 2027, en la Ciudad nadie va a pagar más de patente que este año. Nadie. Y de 1.630.000 autos, 6 de cada 10 van a pagar menos. Y el resto van a pagar exactamente lo mismo que ahora. Ni un peso más”, sostuvo Jorge Macri junto a su gabinete. Y agregó: "Podemos bajar las Patentes porque desde el primer día hicimos lo que había que hacer: bajamos el gasto político, achicamos estructuras y cortamos gastos inútiles”.

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El paquete presupuestario también incorpora un fuerte incentivo a sectores comerciales y a la construcción mediante la exención transitoria del ABL para hoteles, restaurantes y librerías, la anulación de la Contribución por Publicidad para pequeñas y medianas empresas y un recorte del treinta por ciento en la plusvalía urbana. Estas disposiciones complementan un conjunto de medidas de desgravación previas ejecutadas por la gestión, tales como la supresión de Ingresos Brutos para trabajadores independientes, exenciones en el impuesto a los Sellos para la compra de la primera vivienda y la liberación del ABL para jubilados, pensionados y clubes de barrio.

Ejemplos de baja de patentes

*Renault Kwid 2025*: hoy paga $134.300 por boleta bimestral. El año que viene va a pagar $72.000. Una reducción en el impuesto del 46% y más de $62 mil menos por boleta.

▪️*Peugeot 208 2023*: hoy paga $136.500 por boleta bimestral. El año que viene va a pagar $87.800. Una reducción en el impuesto del 35% y casi $50 mil menos.

▪️*Fiat Cronos 2020*: hoy paga $110.900 por boleta bimestral. El año que viene va a pagar $56.800. Una reducción en el impuesto del 49%, más de $54 mil menos por boleta.

▪️*Volkswagen Gol 2014*: hoy paga $17.600 por boleta y va a pagar lo mismo el año que viene.

▪️*Chevrolet Corsa 2006*: hoy paga $14.700 por boleta. Desde el año que viene no va a pagar nada porque tiene más de 20 años y queda exento.

▪️*Autos eléctricos e híbridos*: para seguir reduciendo la contaminación ambiental y sonora, en la Ciudad los vehículos eléctricos continuarán exentos del pago del impuesto. Los híbridos tendrán el mismo beneficio de hoy: exención total durante los primeros dos años. En el tercer año se comienza progresivamente a pagar el impuesto, hasta que a partir del sexto año se paga el total.

FL