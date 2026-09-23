Caso Loan: renunció el juez Fermín Ceroleni y la familia advierte por el futuro del juicio

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó una novedad que encendió la preocupación de la querella. El Gobierno nacional aceptó la renuncia de Fermín Amado Ceroleni, presidente del Tribunal Oral Federal de Corrientes que lleva adelante el debate, y su salida se hará efectiva a partir del 1 de diciembre de 2026.

“El dato más preocupante para mí hoy es que nos podríamos quedar sin juez antes de que termine el juicio oral, si no termina en diciembre, y eso no es bueno”, sostuvo Alejandro Vecchi, abogado de la familia de Loan, en diálogo con PERFIL.

El letrado destacó además la trayectoria del magistrado: “Ceroleni es de los mejores jueces que tenemos”.

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Alejandro Vecchi sostiene que el juicio deberá separar las pruebas de las numerosas versiones que desviaron la investigación

La renuncia fue aceptada este martes mediante el Decreto 1066/2026 y comenzará a regir en diciembre. Hasta entonces, Ceroleni continuará al frente del proceso. El tribunal también está integrado por los jueces subrogantes Eduardo Ariel Belforte, Simón Bracco y Enrique Bosch, mientras que Rubén Quiñónes actúa como sustituto.

La salida de Ceroleni cobra especial relevancia por los tiempos previstos para el juicio, que todavía tiene numerosos testimonios pendientes y podría extenderse más allá de diciembre. Para Vecchi, se trata de un proceso que necesariamente demandará tiempo: “Los juicios orales de esta escala no son carreras de 100 metros planos”, sostuvo. Y los comparó con “verdaderas ultramaratones”, en las que se requiere “estrategia, resistencia, control de los tiempos procesales y sostén probatorio a largo plazo”.

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Vecchi también subrayó que los tiempos del proceso requieren paciencia: “Aunque no satisfaga la ansiedad o el interés público, así es nuestro trabajo: lento, arduo, cotidiano y responsable”, señaló.

Nuevas contradicciones en el juicio por Loan

La jornada de este martes estuvo marcada por cuatro nuevos testimonios: los de Paula Bernini, Yamila Cándida Alegre, Alicia Esther Axon y Deisy Leonela Ávalos. Las declaraciones reconstruyeron distintos momentos de la investigación, desde las primeras horas de la desaparición hasta el hallazgo del botín de Loan y la intervención de personas vinculadas a la Fundación Lucio Dupuy.

Uno de los testimonios centrales fue el de Yamila Cándida Alegre, de la Policía de Corrientes y guía de la perra Kira, quien reconstruyó los rastrillajes realizados el 14 de junio de 2024, un día después de la desaparición de Loan. La agente explicó que el fuerte viento norte dificultó el trabajo del animal y que Kira incluso sufrió heridas con espinas y una descarga eléctrica durante el recorrido.

La audiencia de este martes dejó nuevas contradicciones sobre el botín de Loan y las primeras horas de la búsqueda

Lo más fuerte llegó después, al contar sobre el hallazgo del botín de Loan. Alegre contó que el entonces comisario Walter Maciel recibió una llamada en la que le informaron que habían encontrado el calzado y, tras cortar, le pidió que "no dijera nada". Más tarde, al preguntarle quién lo había hallado, aseguró que Maciel le respondió: “No, deje de hablar pavadas y esa vieja de mierda... que yo encontré el botín”.

La versión expuso una contradicción. Según Alegre, Laudelina había dicho que encontró el botín, mientras que Maciel posteriormente se atribuyó el descubrimiento. La declaración volvió a poner bajo análisis las circunstancias en las que apareció una de las principales evidencias de las primeras horas de búsqueda.

Además, Alegre declaró que el botín estaba “bien enterrado” y explicó que no se realizó una comparación técnica entre el olor del calzado y las prendas personales de Loan. También recordó que pidió que retiraran a Antonio Benítez de la zona porque seguía constantemente el recorrido que realizaba junto a Kira.

La audiencia también volvió sobre los movimientos de María Victoria Caillava durante la noche del 13 de junio. Alicia Esther Axon, enfermera del hospital de 9 de Julio y amiga de la exfuncionaria, confirmó que la atendió cerca de las 23 y declaró que Caillava manifestó "tener tos".

Axon contó que la notó “nerviosa” y que Caillava le relató lo ocurrido durante la tarde. También recordó un detalle sobre la camioneta: “Me contó que cuando estuvo en su casa buscó abajo en la camioneta, por las dudas que no estuviera ahí”.

Poco después llegó al hospital Deisy Leonela Ávalos con su hija. La mujer declaró que Caillava todavía se encontraba allí y que Carlos Pérez esperaba afuera. Aseguró que no escuchó toser a Caillava, aunque recordó que tenía “la cara colorada”.

Ávalos también recordó un episodio frente a la comisaría de 9 de Julio. Según contó, Pérez se acercó a una manifestación y habló con las personas que estaban allí. Dijo que durante la búsqueda había visto una oveja con su cría y planteó que "el animal podría haber atacado a Loan".

Paula Bernini y la intervención de “El Americano”

La primera en declarar había sido Paula Bernini, quien permaneció 59 días en la localidad correntina de 9 de Julio cubriendo la desaparición para TN. La periodista repasó sus entrevistas con Pérez y Caillava, y también sus encuentros con Macarena, hija de Laudelina Peña, durante los primeros meses de la investigación.

Nicolás Gabriel Soria, “El Americano”, fue señalado por hacerse pasar por agente de Interpol

En ese tramo apareció nuevamente el nombre de Nicolás Gabriel Soria, conocido como “El Americano”, cuya presencia alrededor de la familia de Loan fue investigada desde los primeros días del caso. Otros integrantes de las fuerzas de seguridad declararon en el juicio que Soria se presentaba como agente de Interpol, se negaba a identificarse y decía tener “un jefe por encima de todos”. También señalaron que tenía intervención en el hotel Despertar del Iberá, donde fueron alojados los chicos que habían estado con Loan el día de su desaparición, y que decidía qué periodistas podían ingresar.

Bernini contó que Soria estuvo presente durante una entrevista a Macarena y que tenía un papel con preguntas preparadas e intervenía cuando la joven olvidaba algún dato. “Se veía claramente que ellos habían hablado ya de lo que Macarena iba a contar en la entrevista”, declaró la periodista.

También aseguró que Macarena le dijo que la versión del supuesto accidente que había dado Laudelina era inventada. Durante su declaración, Bernini se refirió además a la presencia de personas vinculadas a la Fundación Lucio Dupuy durante aquellos primeros días de la investigación.

El juicio continúa este miércoles

El juicio continuará este miércoles 23 de septiembre con otros cinco testigos: Johanna Méndez y Dalma Yamila Benítez, de la Policía Federal Argentina; Carlos Fuentes, Horacio José Céspedes y Hugo Daniel Duarte.

Será la última audiencia de la semana antes de una pausa en el cronograma. El debate se retomará el miércoles 7 de octubre.

cp