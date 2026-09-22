Marcha atrás del Gobierno: frenó el recorte en Discapacidad y pactó una nueva ley con los aliados

El fantasma de una nueva derrota en el recinto obligó a la Casa Rosada a recalcular de urgencia. Lejos del fuerte hachazo que sugería el Presupuesto 2027, el oficialismo decidió ceder y le entregó a la oposición dialoguista un proyecto sobre Discapacidad que prácticamente firma todos sus reclamos históricos. Con esta jugada de último minuto, La Libertad Avanza logró dar vuelta el tablero y se aseguró el oxígeno necesario para dominar los dictámenes de este miércoles.

La estrategia libertaria fue entregar concesiones reales a cambio de ganar la batalla discursiva. El borrador de 20 artículos que circuló entre los aliados acepta mantener las prestaciones y los fondos, pero elimina quirúrgicamente la palabra "emergencia", un régimen que vence el 31 de diciembre. Al transformar el sistema en una política permanente, el Gobierno intenta vender este retroceso como un proyecto propio y "superador", evitando que la oposición le marque la cancha con una simple prórroga.

Tras las fuertes presiones, el gobierno se vio obligado a repensar el proyecto para la Ley de Discapacidad

En la práctica, el nuevo texto blinda las exigencias del sector. Los aranceles prestacionales se seguirán indexando automáticamente cada mes, el nomenclador único queda a salvo y se mantiene la cobertura total del programa Incluir Salud. Además, se fijó una victoria central para las familias: el cobro de una pensión no contributiva no será un impedimento para acceder a un trabajo en blanco, siempre que ese salario no supere el equivalente a dos haberes mínimos.

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El pacto también establece un piso presupuestario innegociable. Los fondos destinados a esta área no podrán ser inferiores a los ejecutados el año pasado, y la Jefatura de Gabinete asume la obligación de reasignar el dinero que haga falta para evitar un vaciamiento. A cambio de abrir la billetera, el Ejecutivo se guarda una carta de control estricto mediante la creación de un esquema de auditorías que cruzará información con las bases de datos de ANSES, ARCA y el RENAPER.

Esta bandera blanca terminó de concretarse durante la tarde en el Salón de Honor de Diputados, bajo la atenta mirada de Martín Menem. La cumbre reunió a los alfiles oficialistas con referentes de la UCR, el PRO, el MID y varios bloques provinciales, quienes aportarán las firmas necesarias para garantizar un dictamen de mayoría sin sobresaltos en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Discapacidad.

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La resistencia peronista y las sospechas opositoras

Pese al clima de acuerdo general con los dialoguistas, el bloque de Unión por la Patria, junto al Frente de Izquierda y una porción de Provincias Unidas, decidió no subirse al pacto libertario. Estos sectores mantienen intacta su postura inicial: exigen prorrogar la ley 27.793 tal como está y se niegan a acompañar el nuevo diseño oficialista.

Las sospechas de estos bloques apuntan a las verdaderas intenciones del Ejecutivo. El diputado Pablo Juliano (Provincias Unidas) fue tajante al señalar que el oficialismo atraviesa una severa crisis de credibilidad. "Le cambian el nombre para no perder la batalla cultural. ¿Por qué creerles después del Presupuesto 2027 que enviaron?", disparó el legislador, ratificando su defensa de la emergencia.

Desde el peronismo comparten esta desconfianza absoluta. Según la Agencia Noticias Argentinas, fuentes de Unión por la Patria advirtieron que depender de las promesas presupuestarias del Gobierno es un verdadero "acto de fe". Además, alertaron que la eliminación de la figura de "emergencia" escondería una trampa legal diseñada por el oficialismo para bloquear futuras demandas judiciales a partir del primero de enero.

TC/MSS