El Gobierno confirmó al sucesor de Vilches en Discapacidad: quién es Pablo Di Liscia

El Gobierno designó a Pablo Di Liscia como nuevo secretario Nacional de Discapacidad, en reemplazo de Alejandro Vilches, quien presentó su renuncia por motivos personales el pasado lunes 21. El funcionario es contador, tiene experiencia en gestión pública y privada y estuvo al frente del IOMA durante la gestión de María Eugenia Vidal.

Comunicado oficial del Ministerio de Salud

La designación de Di Liscia en Discapacidad fue confirmada este martes 22, casi 24 horas después de la salida de Vilches. Según informó el Gobierno, entre sus principales objetivos estarán optimizar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad, fortalecer los procesos de gestión y control y garantizar una administración eficiente de los recursos.

Di Liscia llega al cargo con experiencia en la administración pública. Fue presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires entre 2017 y 2019, durante la gestión de María Eugenia Vidal. Previamente, había ocupado distintos cargos en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

RDI: a qué se debe la renuncia de Alejandro Vilches como Secretario Nacional de Discapacidad

Además, Di Liscia es considerado un funcionario cercano al ministro de Economía, Luis Caputo, quien habría impulsado su incorporación al área. En la Casa Rosada destacaron su perfil técnico y su experiencia en materia de administración y reorganización de organismos públicos.

Qué tarea tendrá Di Liscia en Discapacidad

Una de las tareas que continuará bajo la nueva conducción será la auditoría de las pensiones por invalidez laboral, un proceso iniciado por el Gobierno a partir de las irregularidades que, según la administración nacional, fueron detectadas en el funcionamiento de la extinta Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Pablo Di Liscia

El desembarco de Di Liscia se produce además en un momento de tensión interna por el Presupuesto 2027 y los recursos destinados a discapacidad. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso incluyó modificaciones a la Ley de Emergencia en Discapacidad y generó cuestionamientos incluso dentro del oficialismo.

En Diputados, el Gobierno comenzó a negociar modificaciones al texto mientras distintos bloques buscan avanzar con sus propios proyectos. Entre los puntos discutidos aparecen el nomenclador de prestaciones, la actualización de los aranceles y los requisitos para acceder a las pensiones por discapacidad.

Escándalo por los audios: oficializan al nuevo inteventor de la Agencia Nacional de Discapacidad

El recambio también ocurre después de la salida de Vilches, quien había asumido la conducción del área tras la salida de Diego Spagnuolo, desplazado luego de la difusión de audios que derivaron en una investigación judicial por presuntas irregularidades vinculadas con compras de medicamentos y servicios de la Agencia Nacional de Discapacidad. Vilches, en tanto, comunicó su renuncia el lunes y sostuvo que se debía a motivos estrictamente personales.

Con la llegada de Pablo Di Liscia a la Secretaría Nacional de Discapacidad, el Gobierno buscará avanzar con la reorganización administrativa del área mientras continúa la negociación política por el nuevo esquema de discapacidad que se discute en el Congreso.

RG / EM