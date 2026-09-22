La Cámara confirmó los procesamientos de Spagnuolo y otras 18 personas en la causa ANDIS

La Cámara Federal resolvió mantener el procesamiento de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en el organismo. La decisión también alcanza a otras 18 personas vinculadas al expediente, entre ellas el exfuncionario Daniel Garbellini, el empresario Miguel Ángel Calvete y el médico y exfuncionario Pablo Atchabahian.

El tribunal, además, respaldó la continuidad de la investigación al desestimar un planteo presentado por la familia Kovalivker, propietaria de la droguería Suizo, junto con otras defensas. Los acusados habían solicitado que se declarara la nulidad de la causa a partir de cuestionamientos sobre el supuesto origen ilícito o la posible adulteración de los audios atribuidos a Spagnuolo.

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