El secretario Nacional de Discapacidad, organismo que reemplazó a la antigua ANDIS, Alejandro Vilches, presentó este lunes su renuncia, según confirmaron fuentes del Gobierno, y la cartera sanitaria evalúa quién será su reemplazante. A través de una nota dirigida al ministro de Salud, Mario Lugones, comunicó su decisión y pidió que se hiciera efectiva “a partir de este momento”, al argumentar “razones estrictamente personales”.

Su llegada al área se produjo en agosto de 2025, cuando fue designado interventor de la entonces Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en reemplazo de Diego Spagnuolo, quien dejó el cargo tras la difusión de audios en los que se denunciaban presuntas maniobras de corrupción y cobro de coimas dentro del organismo.

Salida que se produce en un momento de definiciones para el área de discapacidad, que quedó bajo la órbita del Ministerio de Salud a partir de la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad.

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El organismo tiene a su cargo la coordinación de políticas vinculadas con las personas con discapacidad, que incluyen las prestaciones de salud, las pensiones no contributivas, los apoyos para la vida independiente y la articulación con las provincias y otros organismos del Estado.

Esta renuncia se conoció mientras el Gobierno negocia cambios en la política de discapacidad y, en particular, en el financiamiento previsto para el sector en el Presupuesto 2027.

Su proyecto enviado por el Poder Ejecutivo planteó modificaciones sobre aspectos centrales de la legislación vigente, entre ellos el mecanismo de actualización de los valores de las prestaciones. En los últimos días, el oficialismo comenzó a negociar con bloques aliados una alternativa para modificar algunos de esos puntos y alcanzar un acuerdo en el Congreso.

A contramano de lo esperado, la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, cuestionó la inclusión de los cambios en discapacidad dentro del Presupuesto y advirtió sobre el impacto político de volver a llevar el tema al Congreso.

“Cuando lo vi, dije: esto es ir a chocar directo contra la pared”, sostuvo.

Bullrich también contradijo al jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien había señalado que la senadora se había retirado de la Mesa Política antes de que se tratara el tema. “Eso es mentira. Cuando se habló del presupuesto, yo estaba. Martín Menem se quedó tres minutos más que yo y tampoco sabía nada”, afirmó.

Quién es Alejandro Vilches

El médico tiene una trayectoria vinculada con la gestión sanitaria, tanto en el sector público como en el sistema de seguridad social. Antes de llegar a la Secretaría Nacional de Discapacidad, el Gobierno lo había designado como interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), después de la salida de Diego Spagnuolo.

Su intervención implicó una auditoría y un proceso de reorganización del organismo.

Más adelante, Vilches pasó a ocupar la conducción de la nueva Secretaría Nacional de Discapacidad, desde donde continuó con parte de esa agenda. En septiembre de este año, además, expuso ante la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados sobre las medidas implementadas por el Gobierno.

MV