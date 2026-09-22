RDI: a qué se debe la renuncia de Alejandro Vilches como Secretario Nacional de Discapacidad

En una nueva edición de Ronda de Investigación por +Perfil, la especialista en datos, Sol Clemente, analizó que la Agencia Nacional de Discapacidad volvió a quedar en el centro de la escena tras la renuncia de Alejandro Vilches, quien dejó su cargo de Secretario Nacional de Discapacidad alegando motivos personales.

Sol Clemente señaló que, según una información publicada por La Nación, existió un importante desfasaje presupuestario. “Hubo, según una información que publicó el diario La Nación, desfasaje de 158 mil millones de pesos en la Agencia Nacional de Discapacidad”, planteó.

La periodista también vinculó esta situación con un contexto más amplio de dificultades en los números de la gestión de Javier Milei: “Pero la realidad es que los números al Gobierno actualmente no lo están acompañando”.

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Además, Clemente destacó la cantidad de funcionarios que dejaron sus puestos durante la gestión. “Ahora también hay un problema con los números en la cantidad de renuncias o de personas, funcionarios, que fueron echados durante la gestión de Javier Milei y este número son aproximadamente 292 personas”, detalló.

La renuncia de Vilches y la crisis por discapacidad

Vilches asumió después de Diego Spagnuolo y Clemente reconstruyó el contexto de su salida: “En primer lugar vamos a centrarnos en la Agencia Nacional de Discapacidad y es que renunció Alejandro Vilches, supuestamente, como vamos a ver ahora en la carta que dejó, por motivos personales”.

Interna del Gobierno y presupuesto 2027

Clemente describió una interna dentro del oficialismo vinculada a la forma en que debía abordarse la política de discapacidad y mencionó el papel de Patricia Bullrich en esas discusiones. “En esto de la interna oficialista, Vilches se va en un momento muy delicado”, describió en +Perfil. el nuevo medio de Editorial Perfil.

Según su relato, dentro del oficialismo se había planteado la necesidad de acompañar presupuestariamente a las personas con discapacidad: “Decir, bueno, vamos a armar un presupuesto que acompañe a las personas con discapacidad para que el Gobierno no parezca que los odia, básicamente”.

La periodista también hizo referencia a las modificaciones introducidas en el Presupuesto 2027. “Ahora, cuando se presenta el Presupuesto 2027, como todos los años el 15 de septiembre, aparentemente hubo unos cambios en el área de discapacidad y se acotaba el presupuesto”, expresó.