RDI: la desocupación llegó al 7,9% y alcanzó el nivel más alto de la gestión de Milei

La tasa de desocupación alcanzó el 7,9% en el segundo trimestre de 2026, según el INDEC. Ante este panorama, el periodista, Leandro Bravo, analizó en Ronda de Investigación (RDI) por +Perfil el impacto del desempleo, el crecimiento de la informalidad y la expansión del trabajo precario.

Para Bravo, el dato adquiere otra dimensión cuando se traduce en cantidad de personas: “En lo que va de la era Milei, nos encontramos con el INDEC, con el último informe del segundo trimestre de este año 2026, con la tasa de desocupación más alta en lo que va de la gestión libertaria”. Aunque el incremento trimestral fue de una décima, Bravo remarcó su impacto: “Este 0,1 de los que hablábamos implican lo que son 83 mil personas que se quedaron sin trabajo en los últimos tres meses”. Y agregó: “Si lo pones en datos estadísticos de día, estamos hablando de 922 personas que se quedaron sin trabajo en los últimos tres meses”.

Sobre el total acumulado, señaló: “Estamos hablando de más de 1.800.000 personas que no están en el sistema de trabajo, tanto en el informal, en el formal, que directamente están desocupados”.

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Informalidad laboral: 400 mil personas más

El deterioro no se limita al desempleo. Bravo destacó el aumento de la informalidad laboral: “Lo que sí creció en este periodo de tiempo fue lo que es la informal, habilidad laboral”. Según su explicación, el indicador pasó “de un 43,2 a un 45%, lo que representa 400 mil personas nuevas en el sistema informal”.

Para Bravo, parte de esta situación se vincula con el crecimiento del trabajo en plataformas digitales. “Además tengamos en cuenta que justamente hablando de lo que es la informalidad laboral, nosotros veíamos lo que es este capitalismo de plataformas, donde las personas que pierden su trabajo rápidamente acceden a lo que es el tema del delivery, o el que se conoce el de viajes”, planteó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Las ciudades con mayor desempleo

Bravo también repasó las ciudades con mayores tasas de desocupación: “Con Gran Rosario que alcanzó el 11,5, muy por encima de lo que es la media nacional. Tenemos Gran Córdoba con un 10,5, le siguen el top 3 Mar del Plata con un 9,9%, después está en cuarto lugar Bahía Blanca donde el Presidente visitó el viernes pasado con un 9,7%, y la última la ciudad de Comodoro, Río de Bahía con el 9,2% entre lo que es la tasa de desocupación”.