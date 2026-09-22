RDC: crece la expectativa en la Asamblea General de la ONU por la reunión entre Andy Burnham y Donald Trump

Durante su intervención en Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el analista, Enrique Zattara, se refirió a que la reunión entre el primer ministro británico Andy Burnham y el presidente estadounidense, Donald Trump, genera expectativa por las diferencias que ambos dirigentes mantuvieron en el pasado y por la posición que adoptará Reino Unido frente a la escalada de tensión en Medio Oriente.

Según explicó Enrique Zattara, el encuentro estaba previsto para realizarse durante la jornada, aunque la agenda sufrió demoras. “Efectivamente la reunión estaba prevista para aproximadamente la hora en que empezaba esta sesión de Ronda de Corresponsales. Todavía no se ha realizado, evidentemente sí se va a realizar, pero bueno, es un poco anárquico parece cómo está organizado todo esto, porque se va demorando bastante tiempo más de lo previsto”, planteó.

Andy Burnham y su postura frente a Donald Trump

Zattara recordó las declaraciones que Burnham realizó anteriormente sobre Trump y señaló que el nuevo primer ministro británico había mantenido posiciones críticas hacia el presidente estadounidense: “Burnham históricamente tiene declaraciones bastante fuertes, les voy a leer algunas cosas, por ejemplo en 2017, cuando era alcalde de Manchester, dijo que no se reuniría con Trump debido al contenido extremista y cargado de odio que éste publicaba en internet”.

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También recordó sus críticas después del asalto al Capitolio. “Después del intento de asalto al Capitolio, cuando las elecciones anteriores que ganó Biden, también dijo, cualquier político británico que le dedicara atención a Trump debería sentir vergüenza en este momento, y más de una vez acusó a Trump de generar inestabilidad en el mundo”, describió en +Perfil.

Aún así, mencionó que el escenario actual parece mostrar un vínculo diferente: “Sin embargo, es imprevisible lo que pueda pasar, sobre todo porque el imprevisible aquí es Trump”.

Reino Unido, Irán y la crisis energética

Uno de los principales temas de la reunión será la guerra con Irán y sus consecuencias económicas. Según Zattara, Burnham anticipó que buscaría plantear una posición de contención: “Fundamentalmente dijo que iba a pedirle a Trump una contención en sus actividades bélicas con Irán porque, según su criterio, la situación está produciendo graves crisis energéticas en el mundo y esas crisis van a afectar básicamente a todos los pueblos y también al que le interesa, que es el pueblo del Reino Unido”.