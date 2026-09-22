En RDC analizaron por qué los jóvenes empiezan a elegir oficios manuales frente a las carreras universitarias

El avance de la inteligencia artificial (IA) está modificando las preferencias laborales de los jóvenes españoles, que muestran un mayor interés por los oficios manuales frente a las carreras universitarias y los trabajos de oficina. Marcelo Molina explicó que “prefieren los oficios manuales, los fontaneros, o sea el plomero nuestro, electricista, carpintero, frente a las carreras universitarias o los trabajos de oficina”, en un contexto marcado también por la cambio en las preferencias laborales.

El fenómeno fue analizado por Molina en diálogo con Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, junto con la preferencia creciente por oficios vinculados a actividades que enfrentan una menor exposición a la IA.

Oficios manuales frente al avance de la inteligencia artificial

El fenómeno también responde a la escasez de trabajadores especializados. “Hay escasez de albañiles, de electricistas, de fontaneros, soldadores y mecánicos, tanto en la construcción como en la industria”, señaló.

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Molina sintetizó la transformación con una frase que circula en España: “Sobran algoritmos pero falta electricista”. Y citó estudios que ubican entre las profesiones más expuestas a la IA a “periodistas, programadores, ingenieros, contables”, mientras que el riesgo sería menor para “carpinteros, cerrajeros, tapiceros y los instaladores de alfombras”.

En España, además, creció la formación profesional. “Desde el 2018 hasta ahora han crecido un 46% y ya superan el millón 200 de alumnos”, explicó Molina, quien destacó que estas carreras cortas se adaptan con mayor velocidad a las nuevas demandas.

El periodista también habló del desencanto con la llamada “titulitis”: “Muchos jóvenes acumulan títulos, pero eso ya no les garantiza un buen trabajo, ni la vivienda, ni la estabilidad”.

Qué ocurre en Londres y Estados Unidos

Desde Londres, Enrique Zattara planteó que la situación depende también del origen social, aunque remarcó que “las áreas manuales están muy, muy valoradas porque son caras, porque cuesta mucho” conseguir profesionales.

En Estados Unidos, Norman Powell señaló que el costo de la universidad alimenta el debate. “Los precios han ido subiendo últimamente”, explicó, y destacó trabajos que “no requieren título universitario y que dan un sueldo bastante aceptable de seis cifras”, como el de controlador aéreo.

Powell aclaró que “sigue siendo, de todos modos, la educación universitaria la número uno aquí en Estados Unidos, por lejos”.

Molina, por su parte, resumió el cambio de paradigma: “Si el chico no quiere una carrera universitaria y puede abrazar un oficio, que sea de su agrado, por supuesto, adelante con los faroles porque va a tener futuro.”