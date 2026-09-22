RDC: la disputa por el voto de los españoles en Argentina llega al Tribunal Supremo

La disputa por el voto de los españoles residentes en Argentina volvió a ocupar la agenda política y mediática de España, a partir de una denuncia interna en el PSOE y de una controversia judicial vinculada al padrón electoral. El caso también puso bajo la lupa las controversias sobre la participación de los residentes en el exterior.

Marcelo Molina, periodista especializado en política española desde España, analizó el tema en diálogo con Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, y explicó el alcance de la disputa judicial en torno al padrón electoral.

La denuncia en el PSOE y la disputa por el padrón electoral

La controversia se remonta a las elecciones generales españolas de 2023 y a una denuncia dentro del PSOE en Argentina. Molina explicó que “la conversación fue grabada y puesta a disposición de los afiliados del PSOE en Argentina” y que el caso fue denunciado por Gustavo López Pardo, secretario de organización del partido en el país.

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Según el periodista, la denuncia derivó en la salida de quien era entonces la máxima responsable del PSOE en Argentina. “Ella era la máxima responsable del partido en el 23 y, bueno, por este escándalo, ella se ve obligada a renunciar”, señaló Molina, aunque aclaró que continúa vinculada al partido sin ocupar aquel cargo.

La discusión volvió a ocupar la agenda de los medios españoles por la disputa judicial sobre la documentación necesaria para validar el padrón de residentes en el exterior. “Hoy lo levantan absolutamente todos los medios españoles”, sostuvo Molina.

El Gobierno español recurrió ante el Tribunal Supremo una decisión cautelar y argumentó, según el periodista, que “la medida excede las funciones del Supremo” y que sería materialmente difícil completar la trazabilidad requerida antes de las elecciones.

Ley de nietos, nacionalidad y el debate electoral

Molina también destacó el caso del Consulado General de España en Rosario y las cifras de tramitación de nacionalidades mediante la llamada ley de nietos. “El cónsul general en Rosario habló de cifras récord con las tramitaciones de nacionalidad de la ley de nietos”, explicó.

El periodista citó al cónsul Pablo Plata Casteleiro, quien calificó el volumen de trámites como una “avalancha” y señaló que la oficina había pasado de gestionar alrededor de 1.100 expedientes anuales a “1.200 a 1.500 por día”.

“Otra vez, dos casos de Argentina ponen en punta, en todos los medios, lo que ha pasado, o lo que está pasando, mejor dicho, con esta ley tan polémica”, afirmó Molina, aunque inmediatamente hizo una precisión: “En realidad no es con la ley, es con un artículo de esa ley. La ley no la discute nadie”.

Para el periodista, el debate se conecta con otras discusiones centrales de la política española, entre ellas la inmigración y la regularización de personas que permanecen sin papeles. “Estamos hablando de más de un millón de votos, eso es lo que se está discutiendo”, sostuvo.

Y sintetizó el eje político de la controversia: “Todo pasa por ahí, todo pasa por los votos. En el caso de Trump pasa por los negocios, en el caso de Sánchez pasa por los votos.”