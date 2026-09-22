RDEco: Guido Zack analizó el desafío de bajar la inflación sin profundizar la caída de la actividad

La evolución de la inflación y la política cambiaria abren un escenario de tensión entre la desinflación, la actividad económica y las elecciones. El economista Guido Zack destacó la reciente desaceleración de los precios, aunque advirtió sobre el costo que tiene el programa económico sobre la actividad: “La inflación ha perforado el 2% mensual los últimos dos meses, que es un dato positivo”.

En diálogo con Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Zack planteó que el desafío consiste en sostener la baja de la inflación sin profundizar el deterioro de la economía y analizó el comportamiento del mercado cambiario de cara al escenario electoral.

Desinflación y actividad: el desafío del programa económico

El economista planteó que el desafío central consiste en mantener la tendencia descendente de los precios sin profundizar la caída de la economía: “El desafío real es lograr bajar la inflación de manera perdurable sin tener estos efectos que estamos teniendo tan nocivos sobre el nivel de la actividad”.

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Según Zack, la estrategia antiinflacionaria podría enfrentar un límite social si la economía continúa debilitándose. “La estrategia antiinflacionaria se puede chocar con una resistencia social en caso de que la sociedad no aguante este ajuste”, explicó.

De cara a las elecciones, Zack sostuvo que “la tendencia de los últimos meses fue la desinflación”, pero identificó al mercado cambiario como una de las principales variables a observar. “La incógnita de siempre en un año electoral es cómo va a venir la demanda de dólares”, afirmó.

El economista destacó la acumulación de reservas del Banco Central, aunque planteó interrogantes sobre su capacidad para enfrentar eventuales tensiones cambiarias. “El Banco Central se está preparando para eso, por eso compró 14, 15 mil millones de dólares”, sostuvo.

Dólar, emisión y la “sábana corta” del Gobierno

Zack advirtió que una corrección cambiaria significativa podría interrumpir la desinflación: “El techo de la banda está a 25% arriba del nivel del tipo de cambio actual, con lo cual una corrección de esa magnitud evidentemente interrumpiría el proceso de desinflación”.

Para el economista, dólar, emisión e inflación permanecen estrechamente vinculados: “La cuestión monetaria obviamente si hay una emisión por encima de lo que el mercado demanda, buena parte de esa emisión se va a dólar y presiona el tipo de cambio”.

En ese escenario, describió la disyuntiva oficial de cara a las elecciones: “El gobierno está entre una disyuntiva de mantener el plan actualmente, priorizando fuertemente la desinflación y dejando que la actividad se deprima”.

Aunque el Gobierno podría utilizar dólares para apuntalar la economía, Zack advirtió que eso tendría un costo sobre la baja de precios: “Tiene recursos, tiene dólares como para apuntalar la actividad, pero bueno, eso va a ralentizar un proceso desinflacionario”.

Y resumió la tensión con una expresión: “Es una sábana corta”. El interrogante, concluyó, pasa por qué priorizará el electorado: “Si es la caída del poder adquisitivo, si es el deterioro del mercado laboral o si es continuar con el proceso de desinflación.”