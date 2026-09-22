En RDEco analizaron cuánto puede cambiar el valor del dólar si se levanta el cepo

La discusión sobre el tipo de cambio gira en torno a si el dólar actual refleja un precio de mercado, en un contexto donde todavía existen restricciones cambiarias. Los economistas analizaron el impacto del cepo, la inflación y las variables que podrían modificar el escenario de cara a 2027.

En diálogo con Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Guido Zack, Fausto Spotorno, Santiago Llull y Eugenia Muzio debatieron si el dólar actual responde a las condiciones del mercado y qué factores podrían modificar su comportamiento.

Cepo, dólar y precio de mercado

Zack planteó que las restricciones cambiarias todavía impiden determinar con claridad cuál sería el valor del dólar en un mercado completamente normalizado. “Seguimos teniendo cepo, mucho menos que antes, pero seguimos teniendo cepos”, explicó. Y agregó: “Hasta tanto no lleguemos a ese lugar, desconocemos cuál sería el valor de mercado del dólar”.

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Para Spotorno, la discusión requiere matices. “Tenés todavía el cepo cambiario y esa discusión es clave, porque es cierto que no tenés un mercado claro del tipo de cambio”, sostuvo. Sin embargo, señaló que existen múltiples vías de acceso al mercado: “Mi sensación es que hasta que no libres el mercado cambiario, no sabés cuál es el tipo de cambio”.

Spotorno también puso en duda que las regulaciones sean suficientes para explicar el nivel actual del dólar. “No necesariamente porque tengas regulaciones significa que este no sea el tipo de cambio”, afirmó.

En esa línea, destacó la ausencia de una presión sostenida al alza: “Si el mercado realmente pensara que el tipo de cambio tendría que estar más alto, yo creo que lo que estaríamos viendo es un tipo de cambio real en subida”.

Dólar, inflación y elecciones 2027

El debate también alcanzó las herramientas que podría utilizar el Gobierno para permitir una mayor depreciación del peso. Spotorno planteó el límite monetario de esa estrategia: “¿Cómo hacés para que el dólar corra?”. Y explicó: “Si querés hacer un tipo de cambio más alto, o te jugás a una inflación”.

Según el economista, una mayor emisión podría generar un efecto transitorio: “Te sube el dólar, el tipo de cambio real en un ratito, después te sube la inflación, te hace el catch-up”.

Santiago Llull incorporó al análisis la demanda de dolarización y el comportamiento de los bancos. “No veo hoy en el mercado una gran devoción por dolarizar porque, de hecho, durante todo el año, todo aquel que jugó a dolarizarse, perdió frente a cualquier tasa de referencia”.

Eugenia Muzio vinculó el manejo del tipo de cambio con las prioridades económicas del Gobierno y planteó el dilema entre inflación y actividad: “Es una respuesta también a esto que decíamos de un Gobierno que todavía sigue teniendo a la inflación como el principal objetivo”.

De cara a 2027, Zack advirtió que el escenario puede cambiar: “Hoy no hay una presión al alza en el dólar, pero eso puede cambiar de un día para el otro”. Y remarcó que la ausencia de presión inmediata no necesariamente define el valor de largo plazo: “Que en un momento en particular no haya presión sobre el dólar, yo eso no lo tomo como parámetro de que el dólar está en un nivel adecuado en el mediano y largo plazo”.