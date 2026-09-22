RDEco: la continuidad del programa económico genera dudas en el mercado

El mercado financiero mantiene dudas sobre el rumbo económico, el tipo de cambio y la continuidad del programa del Gobierno, con el escenario electoral como uno de los principales factores de incertidumbre. El analista financiero Santiago Llull señaló que “El mercado hoy tiene una duda electoral muy fuerte” y vinculó esa incertidumbre con el horizonte temporal de las políticas económicas.

En diálogo con Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Llull analizó cómo los mercados evalúan el rumbo económico y la continuidad del programa del Gobierno, además de las expectativas vinculadas al tipo de cambio.

La incertidumbre electoral y la continuidad del programa

Llull planteó interrogantes sobre la duración del respaldo social al programa económico: “La duda es si el contrato entre el Gobierno y la sociedad no está bien hecho, cuatro años es poco”.

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El analista vinculó esa incertidumbre con la posibilidad de que el oficialismo no consiga extender su proyecto político. “Si Milei no tiene otro mandato, la implementación de estos planes no dura cuatro años, no dura un medio término”, sostuvo.

Llull también mencionó el impacto que tuvo la derrota del oficialismo en la provincia de Buenos Aires sobre las expectativas financieras: “Perdiste la Provincia de Buenos Aires y fue un escándalo en el mercado, pero escándalo en serio”.

Para el analista, uno de los interrogantes centrales pasa por el horizonte temporal con el que los mercados evalúan el programa económico. “Todo marcha de acuerdo al plan, sí, pero el plan y los que estamos en finanzas, ¿a cuántos años vista?”, planteó.

Dólar, tipo de cambio y expectativas empresariales

En esa línea, comparó el escenario actual con el gradualismo implementado durante el gobierno de Mauricio Macri y destacó el papel de las exportaciones: “El mercado está diciendo: ¿qué hubiera pasado con el gradualismo de Macri pero con las exportaciones de Milei?”.

El analista consideró que el mercado busca un esquema que aporte previsibilidad al sector privado: “Lo que está tratando de buscar es ese mix en cuanto a quién puede dar un poco más de certeza a las empresas, a las pymes”.

Sobre el tipo de cambio, Llull advirtió que su estabilidad también puede generar interrogantes: “Está claro que el tipo de cambio no sube, pero tampoco es tan bueno que el tipo de cambio no suba”.

Y explicó el motivo: “En algún momento era un elemento más de la economía y tenía que ajustarse por la inflación, ni siquiera se ajusta por la inflación”.